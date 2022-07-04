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Путин не пришлет Байдену поздравительную телеграмму: в Кремле объяснили почему

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 июля 2022, 12:44
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В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин нынче не будет посылать руководству США поздравление с Днем независимости, из-за "кульминации недружественной политики Вашингтона".

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма.

Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов. Поэтому в этих условиях вряд ли можно считать целесообразным направление такого поздравительного послания".

Детали: В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поздравил США и президента этой страны Джо Байдена с Днем независимости, который отмечается 4 июля. Глава государства пожелал дружественному народу США мира и процветания и поблагодарил за лидерскую помощь в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости.

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Напомним: Россия 8 лет вела против Украины гибридную военную агрессию, а 24 февраля 2022 года это государство-террорист начало полномасштабную войну.

Темы: ПутинРосcияСШАвойна
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