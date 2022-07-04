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В МИД отреагировали на готовность Папы Франциска совершить визиты в Украину и Россию

"Европейская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 14:18
Олег Николенко

В Министерстве иностранных дел считают, что визит Папы Франциска в Украину будет способствовать восстановлению мира на украинской земле, и подтверждают приглашение понтифика посетить Украину.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что украинская сторона неоднократно приглашала Папу Римского посетить Украину.

"Мы считаем, что этот визит усилит роль понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержит дух украинцев, которые испытывают невыразимые страдания из-за агрессии России", - отметил Николенко.

Спикер назвал показательным то, что в Москве всячески игнорируют готовность Святейшего Отца посетить Россию.

"Это очередное свидетельство того, что российский режим стремится к войне, а не к миру. Пора углубить связи с теми, кто этого искренне хочет", - сказал Николенко.

"Восстанавливаем приглашение Папе Франциску посетить наше государство и призываем продолжать молиться за украинский народ. Добро непременно восторжествует российское зло", - добавил он.

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В эти выходные в интервью агентству Reuters Папа Франциск выразил надежду, что после визита в Канаду в этом месяце он мог бы поскорее посетить Москву и Киев.

Ватикан спрашивал РФ о поездке несколько месяцев назад. Франциск тогда отмечал, что Москва ответила о несоответствии моменту.

Папа Франциск посещает Канаду с 24 по 30 июля.

После начала войны Папу Римского Франциска в Украину приглашали президент Владимир Зеленский, глава МИД Дмитрий Кулеба, мэр Киева Виталий Кличко, глава УГКЦ Святослав Шевчук.

По словам посла Украины в Ватикане, Россия оказывала давление на Ватикан, чтобы Папа не ехал в Украину.

Темы: Папа РимскийМИДвойна
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