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Путин приказал дать "отдых" войскам, которые захватывали Луганщину

"Украинская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 14:18
скриншот

Президент России Владимир Путин дал указание министру обороны РФ Сергею Шойгу дать отдых войскам, участвовавшим в захвате Луганщины.

Источник: российские пропагандистские ресурсы "Радио Спутник", ТАСС

Детали: Путин сказал, что российские военные должны во время отдыха "нарастить силы".

Он также призвал группировку захватчиков "Восток" и "Запад" выполнять задачи по прежнему плану.

Кроме того, Путин отдал приказ Шойгу наградить тех, кто "отличился" при захвате украинского региона.

Что предшествовало: 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Путину об оккупации всей Луганской области.

Темы: войнаПутинЛуганская область
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