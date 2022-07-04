Более 1600 неидентифицированных тел насчитали в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ правоохранители насчитали всего более 1600 неидентифицированных тел.

Источник: заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в интервью "Укринформу"

Прямая речь Павличенко: "На территории Украины, по данным Нацполиции, сейчас более 1600 неидентифицированных тел. Но определенное количество территорий находится под оккупацией, и мы понимаем, что эта картина не полна.

(На Киевщине – ред.) очень много находили полностью обгоревшие тела. И в таком состоянии тело уже не может подвергаться никаким экспертизам.

И мы понимаем, что оккупанты сжигали тела, чтобы скрыть следы других преступлений. Поэтому там, где можно проводить экспертизы тел на предмет сексуального насилия, - там их проводят".