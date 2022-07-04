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Зеленский в Лугано рассказал о своем видении восстановления Украины

"Европейская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 15:59
Зеленский в Лугано рассказал о своем видении восстановления Украины
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский во время своего онлайн-обращения к проходящей в Лугано конференции по восстановлению Украины рассказал о своем видении восстановления разрушенных регионов и отметил необходимость реформ.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

В выступлении Зеленский отметил, что Украина предложит свой план восстановления как общую площадку для всех выдвинутых инициатив.

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"Я благодарен Еврокомиссии за инициативу создать специальную европейскую платформу восстановления Украины. Однако все инициативы, планы, амбиции должны быть в единой системе... Поэтому Украина предлагает свой национальный план восстановления, на фундаменте которого можно будет реализовать каждую инициативу", - сказал Зеленский.

Президент назвал ключевые принципы восстановления, среди которых: безопасность, технологичность, соблюдение экологических стандартов, применение зеленых технологий, реализация принципов безбарьерности, направленность на интересы общин, максимальная прозрачность и внедрение проекта восстановления в реальную экономическую жизнь Украины, чтобы создать новые рабочие места и новые производства в Украине.

Зеленский подчеркнул, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, который потребует проведения реформ.

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"Движение к обретению полноправного членства предполагает реформы, но и восстановление Украины предусматривает реформы. Мы должны еще больше усилить наши институции, обновлять стандарты жизни. Наша цель в том, чтобы Украина стала не только самой свободной страной в Европе, наиболее удобной для жизни и бизнеса, но и чтобы мы быстрее всех, кто двигался в Европейский Союз, выполнили политическую часть работы. Мы можем это сделать", - сказал президент.

Он добавил, что восстановление Украины "станет для нас большой реформой, потому что мы все вместе объединяем демократический мир".

По итогам конференции в Лугано во вторник ожидается принятие так называемой Луганской декларации об основах дальнейшего сотрудничества.

К участию в конференции приглашены более 40 государств и более 20 международных организаций.

Темы: ЗеленскийШвейцария
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