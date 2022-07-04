Зеленский в Лугано рассказал о своем видении восстановления Украины

Президент Владимир Зеленский во время своего онлайн-обращения к проходящей в Лугано конференции по восстановлению Украины рассказал о своем видении восстановления разрушенных регионов и отметил необходимость реформ.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

В выступлении Зеленский отметил, что Украина предложит свой план восстановления как общую площадку для всех выдвинутых инициатив.

"Я благодарен Еврокомиссии за инициативу создать специальную европейскую платформу восстановления Украины. Однако все инициативы, планы, амбиции должны быть в единой системе... Поэтому Украина предлагает свой национальный план восстановления, на фундаменте которого можно будет реализовать каждую инициативу", - сказал Зеленский.

Президент назвал ключевые принципы восстановления, среди которых: безопасность, технологичность, соблюдение экологических стандартов, применение зеленых технологий, реализация принципов безбарьерности, направленность на интересы общин, максимальная прозрачность и внедрение проекта восстановления в реальную экономическую жизнь Украины, чтобы создать новые рабочие места и новые производства в Украине.

Зеленский подчеркнул, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, который потребует проведения реформ.

"Движение к обретению полноправного членства предполагает реформы, но и восстановление Украины предусматривает реформы. Мы должны еще больше усилить наши институции, обновлять стандарты жизни. Наша цель в том, чтобы Украина стала не только самой свободной страной в Европе, наиболее удобной для жизни и бизнеса, но и чтобы мы быстрее всех, кто двигался в Европейский Союз, выполнили политическую часть работы. Мы можем это сделать", - сказал президент.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что восстановление Украины "станет для нас большой реформой, потому что мы все вместе объединяем демократический мир".

По итогам конференции в Лугано во вторник ожидается принятие так называемой Луганской декларации об основах дальнейшего сотрудничества.

К участию в конференции приглашены более 40 государств и более 20 международных организаций.