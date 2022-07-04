Дельцы наладили схему легализации россиян в Украине: с трудоустройством в Киеве и Львове

Служба безопасности Украины обезвредила организованную группировку, которая занималась противоправной легализацией иностранцев в нашем государстве.

Источник: СБУ, Львовская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, незаконную деятельность организовал заместитель начальника Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области.

Чиновник наладил механизм безосновательного оформления украинских документов для нелегалов. Под его руководством участники схемы "гарантировали" иностранцам выдачу вида на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение беженцев.

Кроме того, дельцы обещали нелегалам трудоустройство в Киеве и Львове в сервисах быстрой доставки.

Стоимость услуг злоумышленников составляла от $10 до 15 тыс. человек, в зависимости от страны происхождения, типа документа и сроков его оформления.

Окончательная сумма "вознаграждения" зависела от страны происхождения, типа документов и сроков их оформления. Иностранцам выдавались виды на временное проживание, постоянное проживание в Украине или удостоверение беженцев.

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По данным следствия, часть нелегалов пыталась в дальнейшем уехать в страны ЕС.

В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник на получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере $10 тыс.

В ходе проведения 35 обысков по месту работы должностного лица и адресам проживания подозреваемых обнаружены и изъяты документы для легализации более 160 иностранцев, в том числе граждан РФ, подозреваемые легализованы на территории Киевской и Львовской областей, а также более 320 тыс. долларов США и 400 тыс. грн.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении по:

◾️ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины),

◾️ ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.