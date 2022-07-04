Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала агента, передававшего РФ и Беларуси данные для ударов по Одесской области

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 июля 2022, 17:03
вражеский агент, фото СБУ

СБУ задержала вражеского агента, который передавал представителям России и Беларуси разведданные для ракетных ударов по Одесской области.

Источник: Служба безопасности Украины

 

Дословно: "Злоумышленник собирал разведывательные данные по дислокации подразделений ВСУ и перемещению военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в Затоке Белгород-Днестровского района.

Установлено, что уроженец Одесской области в течение мая в личной переписке через один из мессенджеров передавал представителям РФ и Беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона".

Детали: В ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

 

В настоящее время предателю сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц, отметили в СБУ.

Темы: Одесская областьСБУРосcияБеларусь
Главное сегодня

видеоПомощник нардепа работал на ФСБ и сливал разведданные – СБУ

На Славянском направлении ВСУ отбили штурм и отбросили врага – сводка штаба

Оккупанты готовят наступление на Бахмут и Северск – военные эксперты

Италия объявила чрезвычайное положение в 5 регионах

Перед контактом с Путиным люди сидят на карантине и сдают анализы на глисты – СМИ

Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО

Все новости...
Одесская область
В Одесской области ракета попала в базу отдыха
На пляже Одесщины на взрывчатке подорвались два человека: один погиб
Над Одесщиной ПВО сбила вражескую ракету
Последние новости
11:03
Кулеба призвал партнеров ограничить доступ России к морским перевозкам
10:51
Премьер Литвы призвала ЕС создать механизм передачи российских активов на восстановление Украины
10:37
Защитники уже уничтожили более 36,3 тысяч российских оккупантов - Генштаб
10:34
Япония ввела новые санкции против компаний РФ и Беларуси и запретила импорт золота из России
10:22
видеоПомощник нардепа работал на ФСБ и сливал разведданные – СБУ
10:08
Volvo в течение года проведет сокращение сотрудников в России
09:59
Россия остановила выдачу туристических виз болгарам
09:43
фото Ситуация в областях: россияне пустили ракеты по Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях
09:27
Боррель: ЕС освобождается от зависимости, тормозившей решения против Путина
09:23
Киевстар, Vodafone и Датагруп-Volia внесут 400 миллионов в фонд United24: куда пойдут средства
Все новости...