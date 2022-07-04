СБУ задержала агента, передававшего РФ и Беларуси данные для ударов по Одесской области

СБУ задержала вражеского агента, который передавал представителям России и Беларуси разведданные для ракетных ударов по Одесской области.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Злоумышленник собирал разведывательные данные по дислокации подразделений ВСУ и перемещению военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в Затоке Белгород-Днестровского района.

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Установлено, что уроженец Одесской области в течение мая в личной переписке через один из мессенджеров передавал представителям РФ и Беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона".

Детали: В ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время предателю сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц, отметили в СБУ.