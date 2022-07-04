Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ задержала агента, передававшего РФ и Беларуси данные для ударов по Одесской области

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 июля 2022, 17:03
СБУ задержала агента, передававшего РФ и Беларуси данные для ударов по Одесской области
вражеский агент, фото СБУ

СБУ задержала вражеского агента, который передавал представителям России и Беларуси разведданные для ракетных ударов по Одесской области.

Источник: Служба безопасности Украины

 

Дословно: "Злоумышленник собирал разведывательные данные по дислокации подразделений ВСУ и перемещению военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в Затоке Белгород-Днестровского района.

Реклама:

Установлено, что уроженец Одесской области в течение мая в личной переписке через один из мессенджеров передавал представителям РФ и Беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона".

Детали: В ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

 

В настоящее время предателю сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц, отметили в СБУ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одесская областьСБУРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Одесская область
Взятку за установку солнечной батареи на крыше колонии требовали с иностранца в Одесской области
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Последние новости
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
Все новости...
Реклама: