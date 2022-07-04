Британия запретит продажу Беларуси товаров нефтепереработки и предметов роскоши

Великобритания со вторника вводит дополнительные санкции против режима Александра Лукашенко из-за поддержки им российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского министерства иностранных дел.

Новые санкции предусматривают запрет на экспорт товаров нефтепереработки, компонентов передовых технологий (например, используемых в квантовых компьютерах) и предметов роскоши – например, произведений британских художников и дизайнерских сумок.

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Также Великобритания запрещает импорт белорусских железа и стали и ограничивает доступ белорусского режима в британский финансовый сектор – а именно запретит ряду белорусских компаний торговать ценными бумагами на Лондонской бирже.

"Белорусский режим активно способствовал вторжению Путина, позволяя России использовать свою территорию, чтобы зажать Украину, запуская войска и ракеты со своей границы и летая по российским самолетам через их воздушное пространство. Лукашенко также открыто поддержал нарратив Кремля, утверждая, что Киев "провоцирует Россию", чтобы оправдать кровавое вторжение Путина", – отмечают в британском МИД.

Новые санкции охватят торговлю товарами на около 60 миллионов фунтов стерлингов.

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"Сегодняшние мероприятия основываются на широкомасштабных мероприятиях, которые правительство Великобритании ввело в отношении Беларуси, в частности 35%-ное повышение пошлин на ряд товаров, происходящих из Беларуси, и санкции против президента Лукашенко и высокопоставленных должностных лиц правительства за неоднократные нарушения прав человека и подрыв демократии", – говорится в сообщении.