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ВСУ отразили наступление оккупантов в Белогоровке и возле Углегорской ТЭС – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 июля 2022, 19:05
ВСУ отразили наступление оккупантов в Белогоровке и возле Углегорской ТЭС – сводка Генштаба
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Украинские военные отразили наступательные действия оккупантов на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Источник: Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Краматорском направлении агрессор обстреливал из танков и ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанес авиационный удар вблизи Татьяновки.

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Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка украинские воины успешно отбили. оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Спирно, Берестово и Вершина. Также противник нанес авиаудар вблизи Вершины.

Украинские защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в направлении окрестностей Берестового".

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Детали: На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы города Харькова и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него. Также противник нанес авиаудары неподалеку от Петровки. Украинские воины жестко пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении населенного пункта Сосновка и отбросили захватчиков обратно.

Пытаясь хоть как-то помешать логистическому обеспечению подразделений Сил обороны, враг дистанционно миновал местность недалеко от Черкасских Тишек. На направлении идет контрбатарейная борьба.

На Славянском направлении противник предпринимает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибривное, Богородичное, Мазановка, Сухая Балка, Краснополье, Вернополье, Большая Камышеваха, а также нанес авиаудары вблизи Дибровного и Богородичного. Враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Мазановка, имеет частичный успех.

На Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на огневом поражении украинских подразделений. Противник вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" недалеко от Павлограда и Покровска.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах.

На Северском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Васильевское, Белополье и Атинское Сумской области.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник не прекращал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. На последнем враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Терновка.

В акватории Черного моря в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины российские захватчики удерживают три носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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