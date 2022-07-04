Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В колониях Петербурга "вагнеровцы" вербуют заключенных для войны в Украине – росСМИ

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 июля 2022, 22:13
В колониях Петербурга вагнеровцы вербуют заключенных для войны в Украине – росСМИ
ИК-7 "Яблоневка", фото fsin-atlas.ru

В колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".

Источник: российский медиапроект "Важные истории"

Детали: Родственники осужденных, отбывающих наказание в ИК-7 "Яблоневка" и ИК-6 "Обухово", рассказали изданию, что за полгода службы "добровольцу" обещают выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать, если он вернется живым.

Реклама:

Прямая речь родственника осужденного: "Вечером в пятницу в "Яблоневку" приехали, как их называют, "проверяющие". Они выступали перед заключенными и призывали "защищать Родину". Затем, поздно вечером, собрали старшин [заключенных, которые помогают сотрудникам колонии руководить отрядами], что-то им там говорили, после чего старшины начали проводить в отрядах работу. Старшины говорили, что заключенным предлагают поехать на Донбасс".

Больше деталей: Родственнику собеседника издания говорили: "Там (в Украине – ред.) нацистов очень сложно обнаруживать, и они очень хорошо подготовлены. Вы будете идти в авангарде, помогать обнаруживать нацистов, поэтому вернутся далеко не все".

Сначала говорили, что вернутся около 20%, потом — что "почти никто не вернется". Тем, кто выживет, обещают вознаграждение в 200 тысяч рублей и амнистию. А если погибнет — обещают выплатить семье 5 миллионов рублей.

ВИДЕО ДНЯ

Однако на бумаге это нигде зафиксировано не будет и всю информацию передают не напрямую, а через старшин, рассказал родственник осужденного.

По его словам, старшины напрямую говорят осужденным, что вербует людей ЧВК "Вагнера".

Это заключенный заверил родственников, что не поедет воевать на Донбасс.

Издание также поговорило с родственниками заключенного "Яблоневки", который согласился поехать на Донбасс.

"На второй день после новости о собрании он сказал, что подписал контракт и ходу назад нет. Но сегодня [разговор состоялся 4 июля] сказал, что контракты будут заключать по прибытии на место. По его словам, они едут воевать, а не восстанавливать. Почему согласился? Его подкупило обещание, что через полгода он вернётся домой и судимость погасится. Кроме этого, когда пройдет полгода и кто-то захочет продолжить службу, эта компания обеспечит работой", - рассказал родственник. 

По информации источников издания, "Яблоневка" стала первой колонией Петербурга, где "вагнеровцы" устраивали агитацию. "Сегодня они — вербовщики — должны были быть в "Форносово" (ИК-4), а вчера или сегодня — в "Обухово"", — сказал источник. 

Эту информацию подтвердил и собеседник "Важных историй" из числа родственников заключенных ИК-6 "Обухово".

"Вчера к ним приходили какие-то погонские и предлагали отправиться на Донбасс. Насколько я понимаю, договор устный. Говорят, что отправляют без жетонов и паспортов", - сказал он.

По данным "Важных историй", в понедельник родственники заключенных ИК-7 "Яблоневка" пытались попасть на прием к начальнику колонии — полковнику внутренней службы Александру Рулеву. В свой официальный приемный день он отказался встречаться с людьми. Когда до него удалось дозвониться, на вопросы о вербовке Рулев отвечал, что "впервые слышит" об этом, а комментируя этап, заявил, что этапировать заключенных если и будут, то "согласно плану". 

Темы: РосcиявойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Росcия
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
Все новости...
Реклама: