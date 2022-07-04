В колониях Петербурга "вагнеровцы" вербуют заключенных для войны в Украине – росСМИ

В колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".

Источник: российский медиапроект "Важные истории"

Детали: Родственники осужденных, отбывающих наказание в ИК-7 "Яблоневка" и ИК-6 "Обухово", рассказали изданию, что за полгода службы "добровольцу" обещают выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать, если он вернется живым.

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Прямая речь родственника осужденного: "Вечером в пятницу в "Яблоневку" приехали, как их называют, "проверяющие". Они выступали перед заключенными и призывали "защищать Родину". Затем, поздно вечером, собрали старшин [заключенных, которые помогают сотрудникам колонии руководить отрядами], что-то им там говорили, после чего старшины начали проводить в отрядах работу. Старшины говорили, что заключенным предлагают поехать на Донбасс".

Больше деталей: Родственнику собеседника издания говорили: "Там (в Украине – ред.) нацистов очень сложно обнаруживать, и они очень хорошо подготовлены. Вы будете идти в авангарде, помогать обнаруживать нацистов, поэтому вернутся далеко не все".

Сначала говорили, что вернутся около 20%, потом — что "почти никто не вернется". Тем, кто выживет, обещают вознаграждение в 200 тысяч рублей и амнистию. А если погибнет — обещают выплатить семье 5 миллионов рублей.

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Однако на бумаге это нигде зафиксировано не будет и всю информацию передают не напрямую, а через старшин, рассказал родственник осужденного.

По его словам, старшины напрямую говорят осужденным, что вербует людей ЧВК "Вагнера".

Это заключенный заверил родственников, что не поедет воевать на Донбасс.

Издание также поговорило с родственниками заключенного "Яблоневки", который согласился поехать на Донбасс.

"На второй день после новости о собрании он сказал, что подписал контракт и ходу назад нет. Но сегодня [разговор состоялся 4 июля] сказал, что контракты будут заключать по прибытии на место. По его словам, они едут воевать, а не восстанавливать. Почему согласился? Его подкупило обещание, что через полгода он вернётся домой и судимость погасится. Кроме этого, когда пройдет полгода и кто-то захочет продолжить службу, эта компания обеспечит работой", - рассказал родственник.

По информации источников издания, "Яблоневка" стала первой колонией Петербурга, где "вагнеровцы" устраивали агитацию. "Сегодня они — вербовщики — должны были быть в "Форносово" (ИК-4), а вчера или сегодня — в "Обухово"", — сказал источник.

Эту информацию подтвердил и собеседник "Важных историй" из числа родственников заключенных ИК-6 "Обухово".

"Вчера к ним приходили какие-то погонские и предлагали отправиться на Донбасс. Насколько я понимаю, договор устный. Говорят, что отправляют без жетонов и паспортов", - сказал он.

По данным "Важных историй", в понедельник родственники заключенных ИК-7 "Яблоневка" пытались попасть на прием к начальнику колонии — полковнику внутренней службы Александру Рулеву. В свой официальный приемный день он отказался встречаться с людьми. Когда до него удалось дозвониться, на вопросы о вербовке Рулев отвечал, что "впервые слышит" об этом, а комментируя этап, заявил, что этапировать заключенных если и будут, то "согласно плану".