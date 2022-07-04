Оккупанты сообщают о взрывах и большом пожаре на вокзале Донецка

Кремлевские СМИ и соцсети боевиков распространяют видео о взрыве на вокзале в оккупированном Донецке.

Источник: РИА Новости, канал боевиков "Типичный Донецк"

Детали: Пропагандисты сообщают, якобы горят торговые ряды на рынке в Киевском районе Донецка возле железнодорожного вокзала.

Сообщается также, что пожар возник из-за обстрела.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика!

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Напомним: Вооруженные силы обнародовали видео, как пылает склад боеприпасов российских оккупантов в одном из регионов восточной Украины.