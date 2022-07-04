Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли ракетами Сумщину, шесть раненых

Роман ПетренкоПонедельник, 4 июля 2022, 22:51
российская ракета попала в школу на сумщине 4 июля, фото ова

Российские оккупанты 4 июля запустили ракетами по Сумской области, в результате двух атак ранены шесть человек.

Источник: глава ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: После 13 часов россияне запустили ракеты по школе в Эсманской общине, четыре человека ранены.

Почти в 17 часов минометным огнем по Новослободской общине россияне разрушили хозяйственное сооружение и электросети.

После 18 по Белопольской общине Сумского района с территории РФ начался минометный обстрел, 24 прихода. Также враги сбросили гранату с беспилотника.

С 19 до 20 часов россияне дважды запускали ракеты по одному из сел Белопольского общества. Всего 5 ракет. И минометный огонь: 4 прихода. После 21 огня из минометов и САУ продолжился. По меньшей мере, два человека ранены.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьобстрел
Главное сегодня

Генштаб планирует контролировать перемещение военнообязанных

В Броварах пройдут учения военных, усилят контроль на блокпостах

В НАТО подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс

видеоПомощник нардепа работал на ФСБ и сливал разведданные – СБУ

На Славянском направлении ВСУ отбили штурм и отбросили врага – сводка штаба

Оккупанты готовят наступление на Бахмут и Северск – военные эксперты

Все новости...
Сумская область
Оккупанты ударили двумя ракетами по Сумской области
Сумщина: россияне обстреляли психоневрологический интернат, есть пострадавшие
За день россияне выпустили более 270 мин, ракет и снарядов по Сумщине – Живицкий
Последние новости
15:56
Хроника военного дня. ОНЛАЙН
15:39
Пережила полсотни операций: врачи рассказали о состоянии девочки с искусственным пищеводом
15:38
фотоМИД Украины: Россия экспортирует свое варварство даже в космос
15:28
ОбновленоОккупанты нанесли массированный удар по Славянску – мэр
15:23
видео Воздушные силы показали, как сбивали утром российские ракеты
15:23
Украина через несколько дней начнет торговать электроэнергией еще с одной страной ЕС
15:17
СБУ схватила корректировщика огня оккупантов по Харьковщине
15:09
Детали "Плана Маршалла" из Лугано: как будут отстраивать Украину за 750 миллиардов долларов
15:02
Как отсутствие руководителя САП помогает коррупционерам – Шабунин
14:57
Минздрав опроверг фейки РФ о продаже детей на органы и обезьянью оспу после вакцинации
Все новости...