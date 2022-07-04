Россияне обстреляли ракетами Сумщину, шесть раненых

российская ракета попала в школу на сумщине 4 июля, фото ова

Российские оккупанты 4 июля запустили ракетами по Сумской области, в результате двух атак ранены шесть человек.

Источник: глава ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: После 13 часов россияне запустили ракеты по школе в Эсманской общине, четыре человека ранены.

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Почти в 17 часов минометным огнем по Новослободской общине россияне разрушили хозяйственное сооружение и электросети.

После 18 по Белопольской общине Сумского района с территории РФ начался минометный обстрел, 24 прихода. Также враги сбросили гранату с беспилотника.

С 19 до 20 часов россияне дважды запускали ракеты по одному из сел Белопольского общества. Всего 5 ракет. И минометный огонь: 4 прихода. После 21 огня из минометов и САУ продолжился. По меньшей мере, два человека ранены.