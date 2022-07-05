Перед контактом с Путиным люди сидят на карантине и сдают анализы на глисты – СМИ

Люди, которые контактируют с президентом РФ Владимиром Путиным, сидят в изоляции, а также сдают различные анализы.

Источник: российская служба Би-би-си

Дословно: "Ни вторжение в Украину, ни четыре прививки против коронавируса, ни ослабление пандемии не отменили карантина для тех, кто контактирует с Владимиром Путиным. Регулярно в изоляции сидят пилоты и медики. Для доступа в "чистую зону" сотни людей четыре раза сдают ПЦР-тесты и дважды проверяют антитела к коронавирусу. Берут и дополнительные анализы – на грипп, стафилококк и глисты".

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Детали: Перед 9 мая около 400 человек, среди которых ветераны, две недели находились на карантине в Москве ради того, чтобы пожать руку или просто приблизиться к Путину, пишет издание. Карантин проходил в двух гостиницах в центре Москвы – пятизвездочном "Золотом кольце" и четырехзвездочном "Президент-Отеле".

Год назад уже сообщалось о беспрецедентном карантине для всех, кто обслуживал Путина или близко контактировал с ним. Теперь же Путин "стал чаще переезжать из резиденции в резиденцию, а весь обслуживающий персонал и все контактирующие с ним продолжают сидеть в карантине, но теперь в разных точках России".

По открытым данным, кремлевские структуры потратили на это около 1,5 млрд рублей, еще не менее 1,7 млрд обсерваторы получили в виде субсидий.

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По данным Би-би-си, окружающие Путина люди не просто сидят на карантине, но еще и сдают различные анализы. Эти лабораторные исследования "в санитарно-эпидемиологических" целях закупает Управделами президента.

Согласно правилам, которые появились в 2021 году, чтобы попасть на карантин, нужно за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Находясь на карантине, придется в течение 12 суток четыре раза сдать ПЦР, а на двенадцатый день – опять кровь на антитела. Если у человека не выявлялись антитела IGM, которые свидетельствуют о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону", то есть к президенту.

Позже в контракт добавили условие, что по запросу УДП у людей в карантине могут брать биоматериал и на другие анализы. Это произошло уже после вакцинации Путина.

С начала пандемии Управделами президента и его структуры заказали кремлевским поликлиникам в Москве анализы сотрудников и других лиц, в том числе по "карантинным" контрактам, на сумму около 200 млн рублей.

По заявкам УДП анализы с 2021 года сдали около 1500 человек – у некоторых брали мазки не только на коронавирус, но также на ОРВИ, грипп и стафилококк и кровь на биомаркеры. Также они сдавали кал на яйца гельминтов.

О том, что приближенные к президенту чиновники должны сдавать кал, сообщал в феврале 2022 года со ссылкой на анонимные источники телеграм-канал Baza, который утверждал, что чиновникам приходилось сдавать эти анализы "несколько раз в неделю".

Летный отряд "Россия" УДП, чьи экипажи летают с Путиным, потратил на анализы больше всех - 125 млн рублей. С июня 2021 года летчики и стюардессы стали сдавать не только ПЦР, но все виды исследований на COVID-19. Ежемесячно они сдавали до 2 тысяч срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела. А также - полсотни анализов крови на биомаркеры и 100-200 анализов кала для выявления коронавируса.

Та же схема работает и сейчас, отмечает издание. Только за май 2022 года летный отряд оплатил 1376 мазков и 98 проб кала на коронавирус, а также 447 анализов крови на антитела и 32 - на биомаркеры. При этом они продолжают массово сидеть на карантине в подмосковных и других санаториях.

Телеграм-канал Baza писал, что многие кремлевские работники вынуждены проводить почти весь год на карантине, и некоторые сотрудники Администрации президента и ФСО "отсидели" в 2021 году в одноместных номерах более 150 дней - из-за чего у персонала начали возникать проблемы в семьях.

Контракты на карантинное проживание таких лиц обычно засекречены. Но госзакупки показывают картину, аналогичную летчикам, пишет Би-би-си.

Карантин для них в десятке кремлевских санаториев рядом с резиденциями президента в Подмосковье, Сочи и на Валдае с начала пандемии в 2020 году уже обошелся в более 1,2 млрд рублей, а сумма всех контрактов приближается к 2 млрд. Некоторые из этих санаториев полностью превращены в обсерваторы и закрыты для отдыхающих.

Также на основе данных госзакупок издание выяснило, что Путина, еще задолго до пандемии, на все форумы сопровождали бригады врачей, в том числе инфекционисты и специалисты разного профиля.