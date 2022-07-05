На Харьковском направлении уничтожено большое количество захватчиков и вражеской техники – Синегубов

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что на Харьковском направлении украинские защитники провели успешную операцию, уничтожив "большое количество живой силы противника и его бронированной техники".

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Последнюю неделю враг активно наносит ракетные удары по Харькову. Под постоянным огнем Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. По данным полиции, за неделю от обстрелов врага, к сожалению, погибли 30 мирных жителей Харьковщины. Сегодня (4 июля – ред.) днем в результате обстрелов в Кутузовке ранена 81-летняя женщина".

"Несмотря на все наши ВСУ держат свои позиции. Хочу отдельно поблагодарить 228 батальона 127 бригады терробороны Харькова, которые провели на Харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники".

Детали: Кроме того, по словам главы Харьковской ОВ, на Изюмском направлении Силами обороны уничтожен очередной российский склад с боеприпасами.

Синегубов также сообщил, что 4 июля с временно оккупированных территорий области удалось эвакуировать 860 человек.