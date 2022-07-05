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Юг: ВСУ уничтожили 30 захватчиков, 2 склада боеприпасов и технику врага

Ольга ГлущенкоВторник, 5 июля 2022, 01:38
Юг: ВСУ уничтожили 30 захватчиков, 2 склада боеприпасов и технику врага
украинские военные, фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты украинские защитники уничтожили 30 захватчиков, 2 вражеских склада боеприпасов и военную технику россиян.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Не рискуя проводить наступательные действия по суше, враг применяет тактику авиационных ударов.

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С направления Ольгиного и Архангельского нанес 4 удара парами вертолетов Ка-52 по Ивановке, Кошевому и дважды по Заречному. Человеческих утрат нет.

Тяжелой артиллерией обстреляна Великая Костромка, продолжается разрушение социальной инфраструктуры.

В ответ парой наших штурмовиков нанесен удар по скоплению противника в районе Давыдова Брода. За что наши самолеты были атакованы двумя крылатыми ракетами "воздух-воздух", выпущенными из истребителя Су-35 противника".

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Детали: Продолжая атаковать вражеские запасы и места сосредоточения, ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению противника в районе Дарьевки Херсонской области.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями украинской армии во время выполнения огневых задач обезврежены 30 кафиров, танк Т-62, реактивная система залпового огня "Ураган", гаубица "Мста-Б", 8 единиц автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.

В северо-западной части Черного моря сейчас находятся 3 вражеских надводных и 2 подводных носителя "Калибров", в готовности к применению более 30 ракет.

Темы: войнаВооруженные силы
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