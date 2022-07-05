Оккупанты готовят наступление на Бахмут и Северск – военные эксперты

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российские войска готовят наступление на Бахмут и Северск, однако после боев за Лисичанск вряд ли будут иметь успех.

Источник: ISW

Детали: Президент России Владимир Путин отпраздновал захват Россией Лисичанска и границы с Луганской областью и, похоже, приказал российским военным взять оперативную паузу.

По данным, проанализированных институтом, ВСУ все чаще атакуют российскую военную инфраструктуру с помощью огня по косвенному наведению и с предоставленных США систем HIMARS в глубине оккупированных территорий.

В частности, украинские силы нанесли удары по российским складам боеприпасов в Дубровном Харьковской области (близ линии фронта) 4 июля и Снежном Донецкой области (примерно 75 км от линии фронта) ночью с 3 на 4 июля после удара по одному из четырех российских складов боеприпасов в Мелитополе. 3 июля.

Предоставленный Западом HIMARS демонстрирует, как западная военная помощь предоставляет Украине новые и необходимые военные возможности, отмечает ISW.

Ключевые выводы аналитиков института:

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Российское руководство может выдвигать условия для оперативной паузы после захвата Лисичанска и границы Луганской области.

Российские войска укрепляют территориальный и административный контроль над Северодонецком и Лисичанском.

Захватчики продолжали наступательные действия к востоку от Бахмута для подготовки наступления на Бахмут и Северск.

Оккупанты продолжали ограниченные и безуспешные наступления к северу от Харькова.

Украинские партизаны нацелены на российские железнодорожные линии вокруг Мелитополя и Токмака.

Российское руководство может выдвигать условия для призыва граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.

Российские войска, вероятно, будут продолжать продвигаться к западу от трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы, в конце концов, пройти в Бахмут и Северск, хотя их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытке взять Лисичанск, сомнительна.

Кроме того, военные аналитики сообщают, что данные системы дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) показали пожары возле Спорного, Клинового и Угледарской электростанции 4 июля, проверяемого с отчетами украинского Генштаба.

Также данные NASA FIRMS за 4 июля показали значительную концентрацию тепловых аномалий в лесистых районах юго-восточнее Изюма, что указывает на вероятные места российского огня косвенным наведением и украинских контрбатарейных огней.

Институт предполагает, что российское руководство может готовиться к мобилизации украинских граждан на оккупированных территориях.

Представитель президента Украины в Крыму 3 июля заявил, что российская администрация в Крыму издала указ о создании "призывной комиссии по мобилизации граждан в Республике Крым", которая позволит российским властям принудительно мобилизовать жителей Крыма на военную службу.

К анализу войны в Украине институт добавляет карты ведения боев в Украине.