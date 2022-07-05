На Славянском направлении ВСУ отбили штурм и отбросили врага – сводка штаба

В направлении населенного пункта Долина на Славянском направлении украинские защитники отбили штурм оккупантов и отвергли врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Северском направлении признаков создания наступательной группировки не обнаружено. Враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области. Нанес авиаудару с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань Сумской области.

Реклама:

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения украинских войск. Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка. Нанес авиационный удар по городу Харькову.

На Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибривного, Чепиля и Мосьпанового. Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины успешно отразили. Оккупанты отвергнуты.

На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ. Враг принимает меры по восстановлению транспортной инфраструктуры в тыловых районах.

ВИДЕО ДНЯ

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Новолуганское, боевые действия продолжаются.

Обстреливал из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов.

При поддержке огня артиллерии и авиации агрессор возобновил штурмовые действия в направлении населенного пункта Спирне, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются обстрелы позиций Сил обороны по артиллерии разных калибров вдоль линии столкновения. Российские оккупанты ударили авиацией по населенному пункту Авдеевка.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Красная Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополино, Ивановка, Потемкино, Княжевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокоров. Парой вертолетов Ка-52 нанес авиаудары вблизи Заречного и Ольгиного.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают удары по составам врага и скоплениям захватчиков, в частности, на Херсонщине.

"Российские оккупанты деморализованы и изыскивают любую возможность получить легкие ранения. Прибегают к самоувечьям и различным симуляциям плохого здоровья. Только чтобы живыми вернуться в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении Генштаба.