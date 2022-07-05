Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне нанесли ракетные удары по Николаеву: повреждены 7 многоэтажек

Ирина БалачукВторник, 5 июля 2022, 14:00
Фото иллюстративное. На фото российские обстрелы Николаева 22 июня. Фото предоставлено УП военными

Утром 5 июля российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Утром по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики".

Детали: Позже он сообщил, что в результате утренних ракетных ударов взрывной волной и обломками в 7 многоэтажках выбило более 200 окон, в подъездах повредило входные двери. В некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из дома.

По словам мэра, работники департамента ЖКХ и администрации района помогли людям зафиксировать повреждения, выдали пленку и ОСБ-плиты. Жителям верхних этажей помогли забить окна с помощью вышки. Также на местах работают правоохранители.

Некоторые жители получили легкие ранения, но от медицинской помощи отказались.

Сенкевич также сообщил, что в Николаевской области есть попадания в объекты военной и гражданской инфраструктуры, на местах возникали пожары, но спасательные службы оперативно справились. Пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

В Баштанке от обстрелов пострадало здание администрации поселка, сырзавод, сельскохозяйственные площади в пригороде.

В селе Лиманы вражеский снаряд попал возле школы – здание повреждено ударной волной. По предварительным данным, без жертв.

Темы: Николаеввойна
Главное сегодня

В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

видеоЗеленский о разрешениях от Генштаба: Прошу не принимать без меня подобных решений

Два министра правительства Британии ушли в отставку в знак протеста против действий Джонсона

На Донетчине враг сосредоточился на захвате дороги Бахмут - Лисичанск - сводка Генштаба

фотоПосле вступления Финляндии в НАТО Россия внезапно отвела свои войска от финской границы

Оккупанты свозят российский персонал на захваченную ЗАЭС – разведка ССО

Все новости...
Николаев
Оккупанты выпустили 6 ракет по Баштанке, в Николаеве разрушены жилые дома
Герой Украины Евгений Пальченко: Хочу показать "второй армии мира", что украинцы могут
Утренний обстрел Николаева: РФ выпустила 12 ракет, есть разрушения
Последние новости
00:44
Стало известно, во что целили оккупанты в Хмельницкой области
00:21
Сумщина: россияне били по 5 пограничным общинам
23:50
Россияне захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – Reuters
23:49
фотоСорок тысяч евро в авоське над Киевом: мошенник "эвакуировал" украденную наличку коптером
23:38
фотоПолиция разогнала ЛГБТ-акцию в Анкаре: из 50 человек задержали не менее 30
23:14
фотоРакетный обстрел Хмельнитчины: россияне целились в водонапорную башню
23:02
За сутки ПВО отминусовала 9 крылатых ракет врага, а ударная авиация – 2 склада боеприпасов РФ
22:33
видеоРазведка ССО помогла арте уничтожить российские "Ураганы"
22:26
Экономические новости 5 июля: госслужащие вывезли за границу 5 миллионов долларов, суд арестовал банк россиянина
22:25
НАТО не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии – заместитель генсека
Все новости...