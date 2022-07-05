Россияне нанесли ракетные удары по Николаеву: повреждены 7 многоэтажек

Утром 5 июля российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Утром по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики".

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Детали: Позже он сообщил, что в результате утренних ракетных ударов взрывной волной и обломками в 7 многоэтажках выбило более 200 окон, в подъездах повредило входные двери. В некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из дома.

По словам мэра, работники департамента ЖКХ и администрации района помогли людям зафиксировать повреждения, выдали пленку и ОСБ-плиты. Жителям верхних этажей помогли забить окна с помощью вышки. Также на местах работают правоохранители.

Некоторые жители получили легкие ранения, но от медицинской помощи отказались.

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Сенкевич также сообщил, что в Николаевской области есть попадания в объекты военной и гражданской инфраструктуры, на местах возникали пожары, но спасательные службы оперативно справились. Пострадавших нет.

В Баштанке от обстрелов пострадало здание администрации поселка, сырзавод, сельскохозяйственные площади в пригороде.

В селе Лиманы вражеский снаряд попал возле школы – здание повреждено ударной волной. По предварительным данным, без жертв.