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В боях за Лисичанск Россия равняла города с землей, в Донецкой области будет то же - британская разведка

"Европейская правда"Вторник, 5 июля 2022, 08:46

Российские войска после захвата Лисичанска расширят контроль практически на всю территорию Луганской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Относительно быстрый захват Россией Лисичанска расширяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей заявлять о существенном прогрессе в достижении политической цели, которую она представила как непосредственную цель войны, а именно "освобождение" Донбасса", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в отличие от предыдущих фаз войны, Россия, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками войск: Центральной группировкой, вероятно, под командованием генерал-полковника Александра Лапина, и Южной группировкой, вероятно, под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина.

По данным разведки, украинские силы, вероятно, в основном отведены в хорошем состоянии в соответствии с существующими планами. Удерживаемые украинцами районы Северодонецк-Лисичанск представляли собой выступ, который русские могли атаковать с трех сторон.

Существует реальная вероятность того, что теперь украинские силы смогут отступить к более удобной для обороны выпрямленной линии фронта.

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"Битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления и массированным использованием Россией артиллерии, в ходе которой города сравнялись с землей. Бои в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком же ключе", - говорится в сообщении.

Темы: Украинаразведка
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