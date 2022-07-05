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Боррель: ЕС освобождается от зависимости, тормозившей решения против Путина

"Европейская правда"Вторник, 5 июля 2022, 09:27
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Европейский Союз постепенно освобождается от зависимости, которая долго тормозила политические решения, несмотря на агрессивность президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в статье высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля "Как действуют санкции и когда они повлияют на Путина: статья главного дипломата ЕС".

"До конца 2022 года Евросоюз сократит импорт российской нефти на 90%. Мы также стремительно сокращаем импорт газа. Вероятно, Владимир Путин считал, что Европа не решится ввести санкции из-за своей энергетической зависимости от РФ. Это один из тех значительных просчетов, которые допустил российский режим в ходе этого конфликта", - говорится в статье.

Боррель признал, что столь быстрый отказ от российских энергоносителей создает серьезные трудности для многих стран ЕС, а также для нескольких секторов экономики.

"Но это та цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права, и мы принимаем необходимые меры, чтобы решить эти проблемы в духе полной солидарности", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз начал работу над следующим, седьмым пакетом санкций, в рамках которого, в частности, может быть введено эмбарго на импорт золота из России.

Напомним, Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония уже заявили, что в рамках новых санкций против РФ запретят импорт золота из России.

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Отмечается, что золото составляет значительную долю российского экспорта: в 2021 году Россия заработала на нем около 15,5 млрд долларов.

Темы: ЕСРосcияПутинсанкции
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