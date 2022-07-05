Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники уже уничтожили более 36,3 тысяч российских оккупантов - Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 5 июля 2022, 10:37
Защитники уже уничтожили более 36,3 тысяч российских оккупантов - Генштаб
Фото Генштаб ВСУ

С начала агрессии против Украины российские захватчики потеряли 36 350 военных и 1 594 танков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Наибольшие потери враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

Реклама:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:

личного состава около 36350 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1594 (+5) ед,

ВИДЕО ДНЯ

боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,

артиллерийских систем – 806 (+2) ед,

РСЗО - 247 (+1) ед,

средств ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),

крылатых ракет – 144 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,

специальной техники – 65 (+0).

Темы: войнаармияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
война
Защитники на Таврическом направлении уничтожили еще 76 оккупантов и ранили 170 – Тарнавский
Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру
В Курской области заявили об атаке беспилотников: начался пожар
Последние новости
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
Все новости...
Реклама: