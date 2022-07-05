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Защитники уже уничтожили более 36,3 тысяч российских оккупантов - Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 5 июля 2022, 10:37
Фото Генштаб ВСУ

С начала агрессии против Украины российские захватчики потеряли 36 350 военных и 1 594 танков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Наибольшие потери враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:

личного состава около 36350 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1594 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,

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артиллерийских систем – 806 (+2) ед,

РСЗО - 247 (+1) ед,

средств ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),

крылатых ракет – 144 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,

специальной техники – 65 (+0).

Темы: войнаармияУкраина
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