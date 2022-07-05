Защитники уже уничтожили более 36,3 тысяч российских оккупантов - Генштаб
Вторник, 5 июля 2022, 10:37
С начала агрессии против Украины российские захватчики потеряли 36 350 военных и 1 594 танков.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Наибольшие потери враг понес на Славянском и Донецком направлениях.
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Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:
личного состава около 36350 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1594 (+5) ед,
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боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,
артиллерийских систем – 806 (+2) ед,
РСЗО - 247 (+1) ед,
средств ПВО - 105 (+0) ед,
самолетов – 217 (+0) ед,
вертолетов – 187 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),
крылатых ракет – 144 (+0),
кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,
специальной техники – 65 (+0).