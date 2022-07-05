Премьер Литвы призвала ЕС создать механизм передачи российских активов на восстановление Украины

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила создать юридический механизм для конфискации подсанкционных российских активов и передачи их на восстановление Украины.

Об этом она заявила в выступлении на Конференции по восстановлению Украины в Лугано, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я призываю ЕС и страны вне Евросоюза, которые ввели санкции, установить юридический механизм для конфискации этих активов", - сказала Шимоните.

Она отметила, что Украина представила свой план восстановления, и теперь партнеры должны продемонстрировать, что могут перейти от дискуссий его совместной имплементации.

"Мы должны получить большее финансирование из собственных бюджетов, или сделать общие заимствования. Но наиболее адекватный путь - рассмотреть использование российских активов, замороженных из-за санкций. Мы не можем воскресить убитых Россией людей, но у нас есть реальный шанс сделать так, чтобы агрессор заплатил. Поэтому что эти активы находятся в наших банках", - сказала Шимоните.

Она также отметила необходимость составить детальный план, кто и как каждая страна и организация будет вовлечена в восстановление реформированной Украины.

"Мы должны продолжать нашу военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины для победы в этой войне быстрее. Объем нашей двусторонней помощи уже превысил 500 млн евро. Литва перечислит дополнительные 10 млн евро Нацбанку для чрезвычайных нужд и мы продолжим поддержку Украины к вашей и нашей победы. Слава Украине", - завершила она свое выступление.

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Напомним, президент Владимир Зеленский во время своего онлайн-обращения к участникам конференции рассказал о своем видении восстановления разрушенных регионов и отметил необходимость реформ.

Президент назвал ключевые принципы восстановления, среди которых: безопасность, технологичность, соблюдение экологических стандартов, применение зеленых технологий, реализация принципов безбарьерности, направленность на интересы общин, максимальная прозрачность и внедрение проекта восстановления в реальной экономической жизни Украины, чтобы создать новые рабочие места и новые производства в Украине.

Европейский инвестиционный банк, кредитное подразделение Европейского Союза, предлагает структуру финансирования, чтобы помочь восстановить Украину с инвестициями до 100 миллиардов евро.

ЕИБ предлагает фонд, который будет работать так же, как используемый во время пандемии COVID-19, чтобы гарантировать финансирование для малых и средних компаний. Он предусматривал предоставление 25 миллиардов евро, что приведет к мобилизации 200 миллиардов евро.