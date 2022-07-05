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Генсек НАТО оценил сроки вступления Финляндии и Швеции в Альянс

"Европейская правда"Вторник, 5 июля 2022, 13:13

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что парламенты 30 стран-членов ратифицируют протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс в течение нескольких месяцев.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что процесс вступления двух стран уже самый быстрый в истории.

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"В прошлый раз, когда у нас был аналогичный процесс ратификации в парламентах, это заняло 12 месяцев или около года. Я не скажу точно, но (в этот раз. – Ред.) мы говорим о месяцах", – сказал он.

Генсек Альянса приветствовал то, что несколько союзников уже начали процесс ратификации и пообещали завершить его быстрее обычного.

Столтенберг ожидает от всех союзников, включая Турцию, быстрого и гладкого процесса ратификации.

ВИДЕО ДНЯ

Послы стран-членов НАТО во вторник подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс.

Принятие обеих стран в Альянс до последнего было под вопросом из-за вето Турции, неожиданно снятого на июньском саммите НАТО в Мадриде.

Более подробно об этом - в статье НАТО идет на границу России: как появилось историческое решение и чего еще ждать от саммита в Мадриде.

Темы: НАТОФинляндияШвеция
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