Россияне обстреляли пограничные Черниговщины из РСЗО и артиллерии: 40 взрывов

Российские оккупанты 5 июля обстреляли приграничье Черниговской области, власти сообщают о 40 взрывах, вероятно россияне стреляли из РСЗО и артиллерии.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Прямая речь: "Враг продолжает обстрелы черниговского приграничья. Час назад (13.30 5 июля - ред.) россияне обстреляли территорию вблизи села Блешня (Семеновская община).

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Есть 40 взрывов - приходов (вероятно стреляли из реактивных систем залпового огня) и еще 10 вероятно из артиллерии".

Детали: Чаус добавил, что предварительно жертв и разрушений нет.