Почти по всей Украине воздушная тревога: прилетело в Хмельницкую область
Вторник, 5 июля 2022, 20:34
В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, местные власти сообщили о прилетах в Хмельницкой области.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: По данным карты по состоянию на 19:42 5 июля, тревога объявлена во всех областях, кроме Николаевской и Херсонской.
Реклама:
В соцсетях очевидцы публикуют видео пролета ракет, которые заметили над Украиной. Куда именно нацелились оккупанты, пока неизвестно.
В частности, публикуют снимки дыма после прилета вражеской ракеты в Хмельницкой области.
Позже мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил прилеты в Хмельницком районе: "Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали позже от областной военной администрации".
ВИДЕО ДНЯ