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Почти по всей Украине воздушная тревога: прилетело в Хмельницкую область

Мазуренко Алена Вторник, 5 июля 2022, 20:34
скриншот

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, местные власти сообщили о прилетах в Хмельницкой области.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: По данным карты по состоянию на 19:42 5 июля, тревога объявлена во всех областях, кроме Николаевской и Херсонской.

В соцсетях очевидцы публикуют видео пролета ракет, которые заметили над Украиной. Куда именно нацелились оккупанты, пока неизвестно.

В частности, публикуют снимки дыма после прилета вражеской ракеты в Хмельницкой области. 

Позже мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил прилеты в Хмельницком районе: "Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали позже от областной военной администрации".

 

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Темы: обстрелУкраинавойнаРосcия
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