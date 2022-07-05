Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Почти по всей Украине воздушная тревога: прилетело в Хмельницкую область

Алена МазуренкоВторник, 5 июля 2022, 20:34
Почти по всей Украине воздушная тревога: прилетело в Хмельницкую область
скриншот

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, местные власти сообщили о прилетах в Хмельницкой области.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: По данным карты по состоянию на 19:42 5 июля, тревога объявлена во всех областях, кроме Николаевской и Херсонской.

Реклама:

В соцсетях очевидцы публикуют видео пролета ракет, которые заметили над Украиной. Куда именно нацелились оккупанты, пока неизвестно.

В частности, публикуют снимки дыма после прилета вражеской ракеты в Хмельницкой области. 

Позже мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил прилеты в Хмельницком районе: "Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали позже от областной военной администрации".

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: обстрелУкраинавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
обстрел
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: