Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина просит Турцию проверить еще три российских судна на наличие ворованного зерна – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 5 июля 2022, 22:23

Украина обратилась в Турцию с просьбой проверить еще три судна, идущих под флагом России, на наличие у них украденного с оккупированных украинских территорий зерна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованное ранее письмо Офиса генерального прокурора Украины.

В письме, датированном еще 13 июня, называются три судна – "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка", – которые, по утверждению украинской стороны, в апреле-мае загрузились зерном в порту оккупированного Севастополя.

Все три судна принадлежат дочерней компании российской "Объединенной судостроительной корпорации", попавшей под западные санкции после полномасштабного вторжения России в Украину.

Офис генпрокурора просит турецкую сторону получить документальное подтверждение происхождения зерна на судах. Дипломатический источник Турции сообщил Reuters, что сотрудничество Киева и Анкары по происхождению зерна продолжается.

Накануне стало известно, что Турция начала расследование происхождения зерна на судне Zhibek Zholy, которое накануне прибыло в порт Караса из оккупированного российскими войсками Бердянска Запорожской области.

В конце июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара серьезно относится к сообщениям о незаконном вывозе Россией зерна из Украины и не разрешит его импорт на свою территорию.

Но несмотря на заверения властей Турции, что страна не покупает у России украинское зерно с оккупированных территорий, журналисты-расследователи "Схем" приводят доказательства обратного.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: УкраинаТурциясельское хозяйствоРосcия
Главное сегодня

Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы РФ не обстреливала венгров Закарпатья – Сийярто

В России потребовали от США компенсацию за Covid-19

Краматорское направление: ВСУ нанесли врагу значительные потери – сводка

ISW назвал цели войны Путина в Украине

Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам врага - командование "Юг"

В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

Все новости...
Украина
Почти по всей Украине воздушная тревога: прилетело в Хмельницкую область
Украина подала заявку на членство в ОЭСР
Украина получит 10 самоходных артиллерийских установок от Британии
Последние новости
11:31
Родители предлагают запретить очное обучение до завершения войны
11:30
Премьер Ирландии прибыл с визитом в Украину
11:07
видеоРоссийскому танку "сорвало башню" после пламенной встречи с ВСУ
11:00
Эмиссия денег – не выход. Нужны другие методы поддержки экономики. Глава НБУ
11:00
У заместителя председателя Харьковского облсовета нашли паспорт РФ, полученный в Севастополе – ГБР
10:59
Виталий Ким: Сейчас нужно работать каждый день тяжело, долго ради нашей победы
10:57
В Херсонской области отключили Youtube и Instagram – коллаборант
10:55
База пропагандистов, заставляющих полюбить войну против Украины
10:48
В РФ из-за невозможности экспорта приостановил работу крупнейший свинцовый завод
10:24
Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы РФ не обстреливала венгров Закарпатья – Сийярто
Все новости...