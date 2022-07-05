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Сорок тысяч евро в авоське над Киевом: мошенник "эвакуировал" украденную наличку коптером

Валентина РоманенкоВторник, 5 июля 2022, 23:49
фото с FB-страницы прокуратуры

В столице разоблачили мошенника, который обманул мужчину на 40 тысяч евро, а наличные "эвакуировал" с места преступления с помощью дрона.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, ранее судимый за корыстное преступление 34-летний киевлянин сговорился с двумя не установленными лицами для совершения мошенничества под видом обмена валют.

Злоумышленники разместили в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу и договорились с клиентом о встрече возле одного из пунктов обмена.

Получив от потерпевшего 40 тысяч евро, один из участников преступной группы незаметно поместил денежные средства в сумку-сетку, прикрепленную к квадрокоптеру, после чего направил летательный аппарат в неизвестном направлении.

По результатам проведенных следственных действий, одного из изобретательных преступников задержали. В настоящее время ему сообщено о подозрении, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дрон мошенников с прикрепленной сумкой с деньгами обнаружила недалеко от места совершения преступления местная жительница, которая сообщила о находке правоохранительным органам (очевидно, сетка-сумка запуталась в лопастях коптера – ред.).

ВИДЕО ДНЯ

Досудебное расследование продолжается, следствие ищет подельников подозреваемого.

Темы: Киев
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