Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: россияне били по 5 пограничным общинам

Ольга ГлущенкоСреда, 6 июля 2022, 00:21
фото: telegram Живицкого

За минувшие сутки россияне обстреляли пять пограничных общин Сумской области.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "С восьми утра по Новослободской общине было 10 приходов из миномета. Повреждены 2 домовладения, выбиты окна и линии электропередач.

Также с восьми утра было 7 минометных прилетов по Белопольской общине.

Шалыгинская община – 3 прилета в полдень.

Почти с половины первого начался обстрел из стрелкового оружия и минометов Краснопольской общины. Ближе к 17 и к 19 – еще два обстрела, оба по 5 мин.

Поврежден состав минудобрений".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Кроме того, Живицкий сообщил, что в пятнадцать часов было 15 минометных приходов по Шалыгинской общине.

В 17.30 4 мины прилетело по Середино-Будской территориальной общине.

Почти в 20 вечера беспилотники сбросили взрывчатки над Шалыгинской общиной.

Темы: Сумская областьвойнаобстрел
Главное сегодня

Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы РФ не обстреливала венгров Закарпатья – Сийярто

В России потребовали от США компенсацию за Covid-19

Краматорское направление: ВСУ нанесли врагу значительные потери – сводка

ISW назвал цели войны Путина в Украине

Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам врага - командование "Юг"

В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

Все новости...
Сумская область
Оккупанты ударили двумя ракетами по Сумской области
Россияне обстреляли ракетами Сумщину, шесть раненых
Сумщина: россияне обстреляли психоневрологический интернат, есть пострадавшие
Последние новости
11:31
Родители предлагают запретить очное обучение до завершения войны
11:30
Премьер Ирландии прибыл с визитом в Украину
11:07
видеоРоссийскому танку "сорвало башню" после пламенной встречи с ВСУ
11:00
Эмиссия денег – не выход. Нужны другие методы поддержки экономики. Глава НБУ
11:00
ОбновленоУ заместителя председателя Харьковского облсовета нашли паспорт РФ, полученный в Севастополе – ГБР
10:59
Виталий Ким: Сейчас нужно работать каждый день тяжело, долго ради нашей победы
10:57
В Херсонской области отключили Youtube и Instagram – коллаборант
10:55
База пропагандистов, заставляющих полюбить войну против Украины
10:48
В РФ из-за невозможности экспорта приостановил работу крупнейший свинцовый завод
10:24
Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы РФ не обстреливала венгров Закарпатья – Сийярто
Все новости...