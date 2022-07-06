Сумщина: россияне били по 5 пограничным общинам

За минувшие сутки россияне обстреляли пять пограничных общин Сумской области.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "С восьми утра по Новослободской общине было 10 приходов из миномета. Повреждены 2 домовладения, выбиты окна и линии электропередач.

Также с восьми утра было 7 минометных прилетов по Белопольской общине.

Шалыгинская община – 3 прилета в полдень.

Почти с половины первого начался обстрел из стрелкового оружия и минометов Краснопольской общины. Ближе к 17 и к 19 – еще два обстрела, оба по 5 мин.

Поврежден состав минудобрений".

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Детали: Кроме того, Живицкий сообщил, что в пятнадцать часов было 15 минометных приходов по Шалыгинской общине.

В 17.30 4 мины прилетело по Середино-Будской территориальной общине.

Почти в 20 вечера беспилотники сбросили взрывчатки над Шалыгинской общиной.