Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW назвал цели войны Путина в Украине

Ольга ГлущенкоСреда, 6 июля 2022, 04:59
ISW назвал цели войны Путина в Украине
Путин, фото getty images

Военные аналитики считают целью русской войны уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Как сообщает институт, целями России во время ее вторжения в Украину остаются изменение режима в Киеве и устранение суверенитета украинского государства.

Реклама:

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой "операции" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.
  • Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.
  • оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.
  • Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.
  • Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.
  • Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.
  • Российские власти проводят усиление меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.
  • Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Генштаб дал еще одно разъяснение о контроле передвижения военнообязанных
В Хмельницкой области "прилетели" 3 вражеские ракеты: есть травмированный
ПВО Украины сбила три российские ракеты, запущенные с Черного моря
Сумщина: россияне били по 5 пограничным общинам
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: