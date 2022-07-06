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ISW назвал цели войны Путина в Украине

Ольга ГлущенкоСреда, 6 июля 2022, 04:59
Путин, фото getty images

Военные аналитики считают целью русской войны уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Как сообщает институт, целями России во время ее вторжения в Украину остаются изменение режима в Киеве и устранение суверенитета украинского государства.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой "операции" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.
  • Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.
  • оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.
  • Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.
  • Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.
  • Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.
  • Российские власти проводят усиление меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.
  • Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.

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Темы: война
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