ISW назвал цели войны Путина в Украине

Военные аналитики считают целью русской войны уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Как сообщает институт, целями России во время ее вторжения в Украину остаются изменение режима в Киеве и устранение суверенитета украинского государства.

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Ключевые выводы аналитиков института: