В Великобритании начинаются учения украинских военных: чему их научат

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что первая ротация украинских военнослужащих прибыла в страну и вскоре приступит к военным учениям.

Источник: сайт британского парламента

Детали: Бен Уоллес сообщил Палате представителей подробности программы подготовки украинских вооруженных сил под руководством Великобритании, объявленной премьер-министром Борисом Джонсоном во время его недавнего визита в Киев.

В ответ на вторжение России в Украину правительство Великобритании предоставляет Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов военной помощи.

Это включает в себя обязательство возглавить инновационную программу, которая имеет целью научить до 10 000 украинских новобранцев в Великобритании.

Дословно: "Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военных. Учения будут проходить на военных полигонах северо-восточного, юго-западного и юго-восточного регионов. Учения будут проводить подразделения 11 бригады помощи Силам безопасности.

Эти украинские военные пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании. Это включает обучение владению оружием, оказание первой медицинской помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов.

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Каждый курс продлится несколько недель".

Детали: Уоллес отметил, что Великобритания стремится увеличить масштаб и частоту этих курсов, а также обсуждает с международными партнерами варианты расширения участия в учебной программе посредством привлечения тренеров или предоставления оборудования.

Министр ожидает, что "учебный пакет будет развиваться со временем".

"Я буду информировать парламент о результатах этих начальных курсов и любых планах по расширению масштаба или объема программы", – сказал Уоллес.

Учебная деятельность обнародуется, но некоторые детали будут оставаться конфиденциальными из соображений безопасности.

Этому предшествовало: В апреле Борис Джонсон сообщал, что десятки украинских солдат учатся в Великобритании управлять британскими бронированными машинами.