Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Великобритании начинаются учения украинских военных: чему их научат

Елена РощинаСреда, 6 июля 2022, 07:38

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что первая ротация украинских военнослужащих прибыла в страну и вскоре приступит к военным учениям.

Источник: сайт британского парламента

Детали: Бен Уоллес сообщил Палате представителей подробности программы подготовки украинских вооруженных сил под руководством Великобритании, объявленной премьер-министром Борисом Джонсоном во время его недавнего визита в Киев.

В ответ на вторжение России в Украину правительство Великобритании предоставляет Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов военной помощи. 

Это включает в себя обязательство возглавить инновационную программу, которая имеет целью научить до 10 000 украинских новобранцев в Великобритании.

Дословно: "Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военных. Учения будут проходить на военных полигонах северо-восточного, юго-западного и юго-восточного регионов. Учения будут проводить подразделения 11 бригады помощи Силам безопасности.

Эти украинские военные пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании. Это включает обучение владению оружием, оказание первой медицинской помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов. 

ВИДЕО ДНЯ

Каждый курс продлится несколько недель".

Детали: Уоллес отметил, что Великобритания стремится увеличить масштаб и частоту этих курсов, а также обсуждает с международными партнерами варианты расширения участия в учебной программе посредством привлечения тренеров или предоставления оборудования.

Министр ожидает, что "учебный пакет будет развиваться со временем".

"Я буду информировать парламент о результатах этих начальных курсов и любых планах по расширению масштаба или объема программы", – сказал Уоллес.

Учебная деятельность обнародуется, но некоторые детали будут оставаться конфиденциальными из соображений безопасности.

Этому предшествовало: В апреле Борис Джонсон сообщал, что десятки украинских солдат учатся в Великобритании управлять британскими бронированными машинами.

Темы: ВеликобританияармияВооруженные силывойна
Главное сегодня

Министрам не удалось уговорить Джонсона уйти в отставку

Западное оружие наконец-то мощно заработало на фронте – Зеленский

Захват Лисичанска стал важным успехом для РФ, но ситуация может скоро измениться – западная разведка

Духовенство УПЦ и ПЦУ согласовало "декларацию взаимопонимания"

ВСУ отразили наступления врага на Бахмутском направлении – сводка Генштаба

Зеленский заверил, что между ним и Генштабом нет недоразумений

Все новости...
Великобритания
Джонсон назначил новых министров и заявил, что не уйдет в отставку
Два министра правительства Британии ушли в отставку в знак протеста против действий Джонсона
Украина получит 10 самоходных артиллерийских установок от Британии
Последние новости
23:52
"Обострение путлера": РФ хочет обсудить "неонацизм" в Совбезе ООН – Кислица
23:25
фотоВ штаб-квартире НАТО открыли фотовыставку о военных преступлениях РФ в Украине
23:13
Луганская область не оккупирована на 100% - глава ОВА
23:01
Экономические новости 6 июля: банки возвращают рыночный курс на расчеты картой, евро в шаге от паритета с долларом
22:43
В оккупированном Лисичанске осталось до 12 тысяч человек, их судьба тяжела - Верещук
22:37
Министрам не удалось уговорить Джонсона уйти в отставку
22:36
фотоТысячи литовцев провожали Bayraktar, который передадут Украине, беспилотник уже в пути
22:36
Западное оружие наконец-то мощно заработало на фронте – Зеленский
22:23
Между оккупированным Мелитополем и Токмаком взорвали мост – глава ОВА
22:18
У Фирташа выиграли суд о принудительном разделении азотного бизнеса Ostchem
Все новости...