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Славянск станет следующим ключевым сражением за Донбасс – британская разведка

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 08:26

Россия перебросила на изюмское направление большую часть оставшихся в наличии частей Восточной и Западной групп войск и продолжает наступление на Славянск.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что за последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев.

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Российские силы из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от города Славянск.

"Учитывая, что город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс", - говорится в сообщении.

Темы: СлавянсквойнаРосcия
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