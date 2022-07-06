Шестеро белорусов не вернулись из-под Лисичанска

Шесть белорусов из полка имени Кастуся Калиновского не вернулись из-под Лисичанска, 26 июня группа добровольцев оказалась на пути колонны российских войск и дала бой.

Источник: издание "Наша Ніва" и полк Калиновского в Telegram

Детали: До последнего была надежда, что кто-то выжил. На сегодняшний день известно, что часть бойцов погибла, а часть попала в плен.

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Последнее сообщение от ребят было: "На нас идет танк. Работали над этим"

С задания не вернулись Иван "Брест" Марчук и еще пять человек. В полку сообщают, что сейчас их разыскивают.

Как рассказывают очевидцы событий, часть белорусов вместе с "Брестом" прикрывала уход второй половины группы, "Брест" был тяжело ранен в ногу и голову. В этом бою он уничтожил не менее одного фашистского танка.

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Марчука опознали на фото, опубликованном 30 июня российскими военными. Однако "Наша Ніва" не сообщила эту информацию, пока не было официального подтверждения, а судьба других пропавших без вести бойцов неизвестна.

5 июля в одном из российских телеграмм-каналов было показано видео пленного Яна Джурбейко по прозвищу "Тромбли" из села Лясное под Минском. На канале утверждают, что он – не единственный пленный.

В полку говорят, что делают все возможное, чтобы вернуть своих ребят. Солдаты получили приказ в случае захвата, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, "говорить то, что от них хочет услышать враг", добавляет издание.

Сам полк сообщает, что 26 июня батальон "Волат" полка имени Кастуся Калиновского принимал участие в сдерживании танкового прорыва оккупантов в районе Лисичанска. Сначала бойцы смогли отбросить россиян, но при второй волне наступления начали отступать и пропали со связи.

Полк Калиновского подтвердил, что командир батальона "Волат" с позывным "Брест" героически погиб. Еще несколько бойцов пропали без вести. Их разыскивают. Пока известно только о плене Яна Джурбейко по прозвищу "Тромбли".

Полк отмечает, что белорусский боец ​​является военнослужащим-контрактником, а не наемником, поэтому его официальный статус – военнопленный.

"Наша Ніва" отмечает, что это самые крупные потери белорусского подразделения в войне против российских захватчиков. Всего в разных подразделениях с украинской стороны погибли 7 белорусских добровольцев.

Справка: Иван "Брест" Марчук отправился защищать Украину еще в 2014 году. Впоследствии служил во французском Иностранном легионе. С началом полномасштабной войны Марчук стал лицом белорусской части имени Кастуся Калиновского, которая сначала была батальоном, а потом переросла в полк.