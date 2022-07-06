Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шестеро белорусов не вернулись из-под Лисичанска

Елена РощинаСреда, 6 июля 2022, 08:28
Иван Марчук, позывной "Брест", фото из Телеграмм-канала belwarriors

Шесть белорусов из полка имени Кастуся Калиновского не вернулись из-под Лисичанска, 26 июня группа добровольцев оказалась на пути колонны российских войск и дала бой.

Источник: издание "Наша Ніва" и полк Калиновского в Telegram

Детали: До последнего была надежда, что кто-то выжил. На сегодняшний день известно, что часть бойцов погибла, а часть попала в плен.

Последнее сообщение от ребят было: "На нас идет танк. Работали над этим"

С задания не вернулись Иван "Брест" Марчук и еще пять человек. В полку сообщают, что сейчас их разыскивают.

Как рассказывают очевидцы событий, часть белорусов вместе с "Брестом" прикрывала уход второй половины группы, "Брест" был тяжело ранен в ногу и голову. В этом бою он уничтожил не менее одного фашистского танка.

Марчука опознали на фото, опубликованном 30 июня российскими военными. Однако "Наша Ніва" не сообщила эту информацию, пока не было официального подтверждения, а судьба других пропавших без вести бойцов неизвестна.

ВИДЕО ДНЯ

5 июля в одном из российских телеграмм-каналов было показано видео пленного Яна Джурбейко по прозвищу "Тромбли" из села Лясное под Минском. На канале утверждают, что он – не единственный пленный.

В полку говорят, что делают все возможное, чтобы вернуть своих ребят. Солдаты получили приказ в случае захвата, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, "говорить то, что от них хочет услышать враг", добавляет издание.

Сам полк сообщает, что 26 июня батальон "Волат" полка имени Кастуся Калиновского принимал участие в сдерживании танкового прорыва оккупантов в районе Лисичанска. Сначала бойцы смогли отбросить россиян, но при второй волне наступления начали отступать и пропали со связи.

Полк Калиновского подтвердил, что командир батальона "Волат" с позывным "Брест" героически погиб. Еще несколько бойцов пропали без вести. Их разыскивают. Пока известно только о плене Яна Джурбейко по прозвищу "Тромбли".

Полк отмечает, что белорусский боец ​​является военнослужащим-контрактником, а не наемником, поэтому его официальный статус – военнопленный.

"Наша Ніва" отмечает, что это самые крупные потери белорусского подразделения в войне против российских захватчиков. Всего в разных подразделениях с украинской стороны погибли 7 белорусских добровольцев.

Справка: Иван "Брест" Марчук отправился защищать Украину еще в 2014 году. Впоследствии служил во французском Иностранном легионе. С началом полномасштабной войны Марчук стал лицом белорусской части имени Кастуся Калиновского, которая сначала была батальоном, а потом переросла в полк.

УП, дополнено
Темы: войнаБеларусьЛисичанскЛуганская область
Главное сегодня

Министрам не удалось уговорить Джонсона уйти в отставку

Западное оружие наконец-то мощно заработало на фронте – Зеленский

Захват Лисичанска стал важным успехом для РФ, но ситуация может скоро измениться – западная разведка

Духовенство УПЦ и ПЦУ согласовало "декларацию взаимопонимания"

ВСУ отразили наступления врага на Бахмутском направлении – сводка Генштаба

Зеленский заверил, что между ним и Генштабом нет недоразумений

Все новости...
война
Премьер Ирландии прибыл с визитом в Украину
Российскому танку "сорвало башню" после пламенной встречи с ВСУ
У заместителя председателя Харьковского облсовета нашли паспорт РФ, полученный в Севастополе – ГБР
Последние новости
00:31
Джонсон уволил своего соратника и эксконкурента за лидерство в Консервативной партии
23:52
"Обострение путлера": РФ хочет обсудить "неонацизм" на Совбезе ООН – Кислица
23:25
фотоВ штаб-квартире НАТО открыли фотовыставку о военных преступлениях РФ в Украине
23:13
Луганская область не оккупирована на 100% - глава ОВА
23:01
Экономические новости 6 июля: банки возвращают рыночный курс на расчеты картой, евро в шаге от паритета с долларом
22:43
В оккупированном Лисичанске осталось до 12 тысяч человек, их судьба тяжела - Верещук
22:37
Министрам не удалось уговорить Джонсона уйти в отставку
22:36
фотоТысячи литовцев провожали Bayraktar, который передадут Украине, беспилотник уже в пути
22:36
Западное оружие наконец-то мощно заработало на фронте – Зеленский
22:23
Между оккупированным Мелитополем и Токмаком взорвали мост – глава ОВА
Все новости...