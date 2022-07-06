Россия остановила транзит нефти из Казахстана в Европу

Российский суд закрыл важный терминал для экспорта нефти из Казахстана в Европу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) по решению Приморского районного суда Новороссийска приостановит деятельность морского терминала на 30 суток.

Реклама:

Причиной такого решения стали нарушения, якобы выявленных Ространснадзором во время оценки технического состояния опасных производственных объектов и соблюдения экологических требований при их эксплуатации.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.

Казахстан имеет большие запасы нефти, но не имеет выхода к морю, кроме Каспийского. Нефть экспортируется из Казахстана через терминал в Новороссийске на Черном море.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, недавно между Россией и Казахстаном возникли разногласия из-за войны в Украине. В частности, казахский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что вряд ли признает независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, Украина призвала государства Каспийского региона приложить максимальные усилия, чтобы заставить РФ придерживаться своих международно-правовых обязательств, в частности Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.