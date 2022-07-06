В России потребовали от США компенсацию за Covid-19

Глава Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США должны компенсировать убытки странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, поскольку американские власти якобы могут быть причастны к распространению Covid-19.

Источник: Володин в Telegram

Детали: Спикер Госдумы опубликовал цитату американского экономиста Джеффри Сакса, который допускал, что коронавирус могли создать в биолаборатории США.

Реклама:

Володин считает, что США необходимо понести ответственность за такие последсивия короновируса, как "миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей".

Прямая речь Володина: "Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки".

Детали: Кроме этого, по мнению Володина, должны быть "остановлены и рассекречены все военные биологические разработки США".