В России потребовали от США компенсацию за Covid-19
Глава Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США должны компенсировать убытки странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, поскольку американские власти якобы могут быть причастны к распространению Covid-19.
Источник: Володин в Telegram
Детали: Спикер Госдумы опубликовал цитату американского экономиста Джеффри Сакса, который допускал, что коронавирус могли создать в биолаборатории США.
Володин считает, что США необходимо понести ответственность за такие последсивия короновируса, как "миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей".
Прямая речь Володина: "Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки".
Детали: Кроме этого, по мнению Володина, должны быть "остановлены и рассекречены все военные биологические разработки США".