Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России потребовали от США компенсацию за Covid-19

Ирина БалачукСреда, 6 июля 2022, 09:36
В России потребовали от США компенсацию за Covid-19
Вячеслав Володин. Фото из Telegram Володина

Глава Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США должны компенсировать убытки странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, поскольку американские власти якобы могут быть причастны к распространению Covid-19.

Источник: Володин в Telegram

Детали: Спикер Госдумы опубликовал цитату американского экономиста Джеффри Сакса, который допускал, что коронавирус могли создать в биолаборатории США.

Реклама:

Володин считает, что США необходимо понести ответственность за такие последсивия короновируса, как "миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей".

Прямая речь Володина: "Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки".

Детали: Кроме этого, по мнению Володина, должны быть "остановлены и рассекречены все военные биологические разработки США".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияСШАкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Росcия
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: