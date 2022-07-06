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Оккупанты хотят присоединить ветровые электростанции Херсонщины к Крыму – ОВА

Елена РощинаСреда, 6 июля 2022, 09:57

Оккупанты Херсонской области заявили о намерении присоединить ветровые электростанции к энергетике оккупированного ранее Крыма, а в Луганской области имитируют восстановление инфраструктуры.

Источник: сведенные данные областных военных администраций на утро 6 июля

Дословно Херсонская ОВА: "Российские военные и местные новоназначенные власти продолжают делать громкие заявления, в частности, хотят присоединить действующие ветровые электростанции в Херсонской области к Крыму и продолжают активную подготовку к новому учебному году".

Детали: Кроме того, Луганская ОВА сообщает, что на недавно оккупированных территориях продолжается утверждение "народной власти": в Северодонецке открыта "прокуратура", оккупанты назначают предателей Украины на руководящие должности, имитируют восстановление инфраструктуры.

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Темы: Херсонская областьЛуганская областьоккупацияКрым
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