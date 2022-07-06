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Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы РФ не обстреливала венгров Закарпатья – Сийярто

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 10:24
Петер Сийярто. Фото с Facebook

Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN, пишет "Европейская правда".

"150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае отправки нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны учитывать безопасность Венгрии и венгров", – сказал Сийярто.

Министр заявил, что после этого решение венгерско-украинская часть границы является самым безопасным вариантом пересечения. "Поэтому Международный Красный крест осуществляет свою логистику из Венгрии", – сказал он.

Сийярто также заявил, что Венгрия столкнулась с самой большой гуманитарной нагрузкой в ​​истории страны.

"Мы приняли 630 тысяч беженцев из Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одного: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение – не участвовать в доставке вооружений. Почему? Потому что мы соседи. Для нас главная цель – не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", – сказал он.

Напомним, Сийярто также сказал, что Венгрия в ближайшие несколько лет не сможет найти замену нефти и газу из России.

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Темы: ВенгрияУкраинаоружиеРосcия
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