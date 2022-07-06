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В Беларуси запустили флешмоб против войны: "Под бомбы пусть идут Лукавого сыны"

Елена РощинаСреда, 6 июля 2022, 12:13

Союз матерей в Беларуси инициировал акцию против войны: женщины кладут игрушки на видные места, сопровождая их своим мнением о войне.

Источник: Союз матерей

Дословно: "Матери Беларуси против войны! Чтобы показать это, они кладут игрушки своих детей там, где увидят люди, и пишут, что они думают о войне (…).

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В Беларуси продолжается жестокая борьба с любым несогласием. Тех, кто осмеливается хоть слово сказать против власти, увольняют, избивают и даже могут приговорить к смертной казни. Поэтому женщины, которые решились на эту удивительную акцию, – для нас пример". 

Детали: Фотографии с детскими игрушками призывают к миру.

Одна из мам написала: "Война убивает и тех, кто остался в живых".

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Другая женщина написала по-беларусски: "Мой маленькі слонік, мой любы коцік, мой сынок. Твая матулька не дазволіць адабраць тваё жыццё. Мы супраць вайны! Пад бомбы хай ідуць Лукаваго сыны!".

Среди посланий: "Нет войне" и "Перестаньте убивать детей".

 
 
 
 
 
 
 

Матери Беларуси призывают людей присоединяться к акции по всей стране и показать, что беларусы против того, чтобы умирали дети. 

Чтобы действовать максимально безопасно, участникам рекомендуют:

  • Рядом с игрушками оставлять надписи распечатанные на принтере
  • Оставлять игрушки либо там, где в данный момент рядом никого нет, либо в подъездах
  • Удалять фотографии сразу после пересылки Союзу матерей.

Темы: БеларусьвойнаакцииЛукашенко
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