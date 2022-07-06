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В Киеве работник оборонного завода агитировал за "русский мир", еще один шпион предстанет перед судом

Валентина РоманенкоСреда, 6 июля 2022, 13:29
фото сбу

Служба безопасности Украины отчитывается, что с начала полномасштабной агрессии РФ расследует более 1 тысячи уголовных производств по совершению государственной измены и коллаборационной деятельности.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, Киевская городская прокуратура

Детали: В частности, в Киеве спецслужба завершила досудебное расследование в отношении российского агента, который собирал разведданные по обороне столицы и дислокации военных подразделений. Злоумышленник был задержан при попытке передачи агрессору секретной информации.

Киберспециалисты и следователи СБУ установили, что предатель был завербован представителем спецслужб РФ для проведения взрывной деятельности.

Также мужчина публично призвал присоединяться к рядам оккупационных группировок и оправдывал их преступления.

В настоящее время обвинительный акт относительно подозреваемого направлен в суд. Ему грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Еще одного вражеского приспешника контрразведка СБУ разоблачила на приборостроительном предприятии Киева (по данным прокуратуры, принадлежит к оборонной сфере – ред.). Злоумышленник распространял среди работников завода лозунги в поддержку оккупантов, оправдывал полномасштабное вторжение в Украину.

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В настоящее время агитатор уволен с предприятия. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в Киевской области задержали предательницу, которая во время оккупации сдавала захватчикам адреса помещений участников АТО и бойцов Тербороны в поселке Ворзель. Также она совместно с агрессорами разграбила жилье местных жителей.

Темы: СБУ
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