В Черниговской области восстановили 19 мостов – Чаус

Разрушенный мост в Черниговской области. Фото с Facebook Чауса

В Черниговской области по временной схеме восстановили 19 из более 20 мостов, разрушенных российскими оккупантами.

Источник: глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 6 июля

Прямая речь Чауса: "Более 20 мостов в области разрушено, восстановлено 19, но по временной схеме. На постоянной основе мосты будут восстанавливаться, уже ведутся соответствующие работы".

Реклама:

Детали: Он выразил надежду, что определенное количество мостов вместо временных удастся восстановить до зимы.

По словам Чауса, сообщение между Киевом и Черниговом возобновлено. Также налаживается сообщение между селами, ускорилась логистика.

Глава ОВА отметил, что в настоящее время в области действуют определенные ограничения для передвижения крупногабаритного транспорта, но для легковых автомобилей ограничений и препятствий нет никаких.

ВИДЕО ДНЯ

Чаус также добавил, что "Укрзализныця" восстановила три железнодорожных сообщения.