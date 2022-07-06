В Черниговской области восстановили 19 мостов – Чаус
В Черниговской области по временной схеме восстановили 19 из более 20 мостов, разрушенных российскими оккупантами.
Источник: глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 6 июля
Прямая речь Чауса: "Более 20 мостов в области разрушено, восстановлено 19, но по временной схеме. На постоянной основе мосты будут восстанавливаться, уже ведутся соответствующие работы".
Детали: Он выразил надежду, что определенное количество мостов вместо временных удастся восстановить до зимы.
По словам Чауса, сообщение между Киевом и Черниговом возобновлено. Также налаживается сообщение между селами, ускорилась логистика.
Глава ОВА отметил, что в настоящее время в области действуют определенные ограничения для передвижения крупногабаритного транспорта, но для легковых автомобилей ограничений и препятствий нет никаких.
Чаус также добавил, что "Укрзализныця" восстановила три железнодорожных сообщения.