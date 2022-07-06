Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности, но не такие, как у НАТО – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что федеральное правительство пока не может конкретизировать гарантии безопасности, которые готовы предоставить Украине, и они должны обсуждаться с союзниками в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sueddeutsche.

Отвечая на вопросы депутатов Бундестага в среду, Шольц заявил, что Германия придерживается данного ранее обещания присоединиться к гарантиям безопасности Украины, но об автоматической военной помощи в случае нападения речь не идет.

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Он добавил, что конкретные гарантии сейчас обсуждаются со странами-партнерами и Украиной, но, по словам немецкого канцлера, очевидно, что они не могут быть "соответствующими статье 5 Вашингтонского договора".

Шольц лишь добавил, что гарантии безопасности Украины должны быть "приспособлены к конкретной ситуации" и, например, предусматривать "высокоэффективные санкции" против России.

Напомним, о гарантиях безопасности для Украины впервые заговорили еще в конце марта по результатам украино-российских мирных переговоров в Стамбуле.

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Тогда Киев готов отказаться от планов вступления в НАТО. А вместо этого предлагалась модель, согласно которой ряд государств мира (не только западные страны, но и РФ и Китай) дают Украине гарантии безопасности. При этом без разрешения этих гарантов безопасности Украина даже не могла проводить военные учения.

1 июля Группа по вопросам международных гарантий безопасности для Украины провела свое первое заседание. По его результатам сопредседатель рабочей группы – руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен – провели пресс-конференцию. Также ЕвроПравде удалось отдельно пообщаться с Расмуссеном, чтобы понять его видение оптимальной модели безопасности для Украины.