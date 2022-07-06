Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности, но не такие, как у НАТО – Шольц

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 17:17

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что федеральное правительство пока не может конкретизировать гарантии безопасности, которые готовы предоставить Украине, и они должны обсуждаться с союзниками в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sueddeutsche.

Отвечая на вопросы депутатов Бундестага в среду, Шольц заявил, что Германия придерживается данного ранее обещания присоединиться к гарантиям безопасности Украины, но об автоматической военной помощи в случае нападения речь не идет.

Он добавил, что конкретные гарантии сейчас обсуждаются со странами-партнерами и Украиной, но, по словам немецкого канцлера, очевидно, что они не могут быть "соответствующими статье 5 Вашингтонского договора".

Шольц лишь добавил, что гарантии безопасности Украины должны быть "приспособлены к конкретной ситуации" и, например, предусматривать "высокоэффективные санкции" против России.

Напомним, о гарантиях безопасности для Украины впервые заговорили еще в конце марта по результатам украино-российских мирных переговоров в Стамбуле.

Тогда Киев готов отказаться от планов вступления в НАТО. А вместо этого предлагалась модель, согласно которой ряд государств мира (не только западные страны, но и РФ и Китай) дают Украине гарантии безопасности. При этом без разрешения этих гарантов безопасности Украина даже не могла проводить военные учения.

ВИДЕО ДНЯ

1 июля Группа по вопросам международных гарантий безопасности для Украины провела свое первое заседание. По его результатам сопредседатель рабочей группы – руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен – провели пресс-конференцию. Также ЕвроПравде удалось отдельно пообщаться с Расмуссеном, чтобы понять его видение оптимальной модели безопасности для Украины.

Темы: ГерманияУкраинаШольцНАТО
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россия пытается взять всю Луганщину, перемещает подразделения

Министрам не удалось уговорить Джонсона уйти в отставку

Западное оружие наконец-то мощно заработало на фронте – Зеленский

Захват Лисичанска стал важным успехом для РФ, но ситуация может скоро измениться – западная разведка

Духовенство УПЦ и ПЦУ согласовало "декларацию взаимопонимания"

ВСУ отразили наступления врага на Бахмутском направлении – сводка Генштаба

Все новости...
Германия
В МИД напомнили Лаврову, как он сам "слил" переговоры с Францией и Германией
Глава комитета Бундестага считает санкции пртив РФ безнравственными и хочет запуска "Северного потока-2"
В Германии работают около 200 российских разведчиков – СМИ
Последние новости
09:30
В Северодонецке оккупанты представили уже третьего "мэра"
09:17
Как получить бесплатную медицинскую помощь в Литве – объясняют в Минздраве
09:14
Россия уже потеряла 36 650 солдат и 3 797 боевых бронированных машин
09:01
Россияне обстреляли Очаков, в Харькове ударили по школе-интернату – сводка ОВА
08:39
Россияне ударили ракетами по Одесщине и Змеиному
08:36
Глава МИД Германии: нельзя позволять РФ использовать встречу G20 в своих целях
08:25
Оккупанты убили 7 мирных жителей Донетчины за сутки
08:17
Польша получила современную британскую систему ПВО Sky Sabre
08:13
Россияне обманом "мобилизуют" местных в Лисичанске и Северодонецке – Гайдай
07:40
Днепропетровщина: Из-за обстрелов россиян обесточено село
Все новости...