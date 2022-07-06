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Британские консерваторы готовятся изменить правила, чтобы инициировать отставку Джонсона – СМИ

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 18:31

Депутаты Консервативной партии Британии в среду вечером планируют обсудить изменение механизма инициирования вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону, чтобы организовать еще одно голосование на фоне отставок в правительстве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили источники Bloomberg и Reuters.

Так называемый Комитет 1922 года Консервативной партии имеет внутреннее правило, позволяющее инициировать вотум недоверия премьеру в случае сбора подписей трети депутатов. Если голосов за отставку главы правительства не набирается достаточно, он получает иммунитет на один год.

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Последний раз вотум недоверия Джонсону инициировали 6 июня – тогда голосов для отставки премьера Британии не хватило. Но теперь Комитет 1922 года хочет пересмотреть это правило и разрешить снова инициировать вотум недоверия.

Причиной недовольства Консервативной партии стали неправдивые заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя "парламентского кнута" Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам.

Канцелярия Джонсона утверждала, что он не знал этого инцидента и поэтому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже премьер был вынужден признать, что это не так.

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Это привело к волне отставок в британском правительстве, начиная с министров здравоохранения и финансов. По подсчетам ВВС, по состоянию на данный момент из правительства Джонсона ушли два главы министерств, 14 младших членов правительства и 12 парламентских секретарей.

Представитель Джонсона, однако, сообщил Bloomberg, что британский премьер уверен в том, что сможет получить достаточное количество голосов в поддержку в случае нового вотума недоверия.

Напомним, Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживал Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов стерлингов финансовой поддержки.

Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля находился в Киеве и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.

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Темы: Борис ДжонсонВеликобританияувольнение
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