Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В российской Думе намекнули США на возможность возвращения Аляски

Алена МазуренкоСреда, 6 июля 2022, 18:33
В российской Думе намекнули США на возможность возвращения Аляски
фото: pixabay

Глава Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США стоит помнить о том, что Аляска была российской и РФ может начать ее "возвращать". 

Источник: прокремлевское издание "РБК"

Прямая речь: "Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России - ред.) территории – Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать...

Реклама:

Мы не вмешиваемся в их внутренние дела, а они уже на протяжении десятилетий говорят, что все то, что у них происходит, выборы всех президентов – это из-за того, что вмешивается Россия. Так не уважать своих президентов. Ну что тут скажешь? То один им был нехорош, сейчас другой с велосипеда падает. Ну опять мы".

Детали: Кроме того, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил провести на Аляске референдум.

Российская империя продала Аляску США во второй половине 19 века.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcияГосдумаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: