Глава Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США стоит помнить о том, что Аляска была российской и РФ может начать ее "возвращать".

Источник: прокремлевское издание "РБК"

Прямая речь: "Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России - ред.) территории – Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать...

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Мы не вмешиваемся в их внутренние дела, а они уже на протяжении десятилетий говорят, что все то, что у них происходит, выборы всех президентов – это из-за того, что вмешивается Россия. Так не уважать своих президентов. Ну что тут скажешь? То один им был нехорош, сейчас другой с велосипеда падает. Ну опять мы".

Детали: Кроме того, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил провести на Аляске референдум.

Российская империя продала Аляску США во второй половине 19 века.