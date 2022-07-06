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ВСУ отразили наступления врага на Бахмутском направлении – сводка Генштаба

Валентина РоманенкоСреда, 6 июля 2022, 19:00
иллюстративное фото ВСУ

Вооруженные силы Украины отразили наступление врага по направлениям Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское и заставили оккупантов отойти.

Источник: вечерняя свода Генштаба 6 июля

Детали: На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск.

Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвинкового, Карнауховки и Большой Камышевахи.

Оккупанты наступали на направлении Довгеньке - Мазановка. Получили отпор наших воинов и с потерями отошли.

В Краматорском направлении враг пытается овладеть населенными пунктами Верхнекаменное и Григоровка. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского. Нанес авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового.

На Бахмутском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль дороги Бахмут – Лисичанск. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Спорного, Выемки и Веселого.

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Наступление врага на направлениях Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское наши воины остановили и заставили оккупантов отойти, отмечают в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания украинских войск враг обстреливал позиции наших подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиаудар недалеко от Марьинки.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Ведение артиллерийских обстрелов наших войск в районах населенных пунктов Александровка, Украинка, Луч, Николаевское, Заря, Поляна и Белая Криница.

По данным Генштаба, в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины в море содержится четыре носителя высокоточного оружия.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проводится проверка пунктов управления, ведется радиоэлектронная разведка.

На Северском направлении без существенных изменений. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного военного округа. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Циркуны, Петровка и Мосьпаново. Нанес авиаудар вблизи Рубежного.

Вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка украинские воины успешно отбили.

Темы: войнаГенштаб
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