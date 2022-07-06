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"Прямой" заявляет, что выиграл суд у Нацсовета по аннулированию лицензии на радиовещание

"Украинская правда"Среда, 6 июля 2022, 18:58
Прямой заявляет, что выиграл суд у Нацсовета по аннулированию лицензии на радиовещание
Фото Facebook "Прямого"

Верховный суд Украины признал действия Нацсовета по телевидению и радиовещанию относительно аннулирования лицензий на радиовещание ООО "Телеканал "Прямой" противоправными.

Источник: "Телеканал Прямой" со ссылкой на реестр судебных решений

Прямая речь генерального продюссера канала Светланы Орловской: "Отстояли свои законные права по радиочастотам и я надеюсь, что обязательно отстоим свои права относительно возвращения цифрового вещания телеканала "Прямой" в Т2".

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Детали: "Прямой" цитирует постановление суда, в котором говорится, что "отмена лицензии полностью (даже при условии, что 4 из 6 частот использовались в соответствии с нормами действующего законодательства и лицензионными условиями) противоправна".

УП обратилась за комментарием в пресс-службу Верховного суда, там пообещали дать разъяснение на следующий день.

Темы: телевидениеУкраинасуд
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