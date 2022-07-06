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Духовенство УПЦ и ПЦУ согласовало "декларацию взаимопонимания"

Мазуренко Алена Среда, 6 июля 2022, 20:09
ВСТРЕЧА ДУХОВЕНСТВА ПЦУ И УПЦ, ФОТО ИЗ FACEBOOK АЛЕКСАНДРА ТКАЧЕНКО

Представители духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви согласовали "декларацию взаимопонимания" и призвали иерархов начать официальный диалог между УПЦ и ПЦУ.

Источник: ректор открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости о. Георгий Коваленко в Facebook

Дословно: "По результатам первой встречи духовенства УПЦ и ПЦУ 05.07.2022 г.

Мы, представители духовенства Украинской Православной Церкви и Православной Церкви Украины, собравшиеся в стенах Святой Софии для диалога о перспективах единства украинского православия,
стремясь к единству во Христе, которое Он Сам хотел видеть в своих учениках и о котором молился Отцу: "чтобы едины были, как едино и Мы" (Ин. 17:22);

следуя апостольскому наставлению "сохранять единство духа в союзе мира" (Еф. 4:3);

признавая всеобщее стремление украинского общества к единству православия;

считая единство украинского православия непременным условием единства народа и залогом стабильности государства;

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желая содействовать развитию широкого диалога между ветвями православия в Украине;

считая, что такой диалог будет способствовать установлению взаимопонимания и налаживанию отношений как между церковными общинами разных конфессий, так и между верующими".

Детали: Представители духовенства сообщили, что в межконфессиональных отношениях видят единство взглядов "в осуждении войны, которую развязала путинская Россия против суверенного народа Украины".

Также в ПЦУ и УПЦ осуждают деструктивную позицию Московской патриархии, которая "превратилась в "прислугу" путинского режима и благословляет российских агрессоров в кровопролитие".

Представители церквей также отказались от "агрессии, стереотипов, предвзятости и языка ультиматумов и вражды в общении друг с другом и в публичном пространстве".

Дословно: "Призываем наших иерархов начать официальный диалог между УПЦ и ПЦУ уже ко Дню Крещения Киевской Руси-Украины, который был определен как День украинской государственности".

Коваленко добавил, что декларация открыта для подписания и обсуждения духовенством и верными УПЦ и ПЦУ.

Темы: церковьрелигияПравославная Церковь УкраиныУкраина
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