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Западное оружие наконец-то мощно заработало на фронте – Зеленский

Алена МазуренкоСреда, 6 июля 2022, 22:36
Западное оружие наконец-то мощно заработало на фронте – Зеленский
ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что оружие, которое Украина получила от западных партнеров, наконец-то мощно заработала по линии фронта: защитники наносят ощутимые удары по составам и важным логистическим точкам оккупантов.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Наконец-то чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия – то оружие, которое мы получили от партнеров.

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Наши защитники наносят очень ощутимые удары по составам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии...

Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области".

Детали: По словам Зеленского, в оккупации на юге Украины россияне закрыли доступ к соцсетям, мессенджерам и ютюбу: "РФ заблокировали любую возможность людей знать правду о происходящем и о нашем потенциале, который мы постепенно увеличиваем".

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Президент призвал украинцев общаться с людьми на юге – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами: "Распространяйте там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы о них помним и за них мы боремся".

Кроме того, 6 июля в Харькове российским ракетным ударом был разрушен педуниверситет.

Этот удар повредил памятник украинскому философу Григорию Сковороде.

Темы: Зеленскийоружиевойна
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