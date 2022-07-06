Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Западное оружие наконец-то мощно заработало на фронте – Зеленский

Мазуренко Алена Среда, 6 июля 2022, 22:36
ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что оружие, которое Украина получила от западных партнеров, наконец-то мощно заработала по линии фронта: защитники наносят ощутимые удары по составам и важным логистическим точкам оккупантов.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Наконец-то чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия – то оружие, которое мы получили от партнеров.

Наши защитники наносят очень ощутимые удары по составам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии...

Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области".

Детали: По словам Зеленского, в оккупации на юге Украины россияне закрыли доступ к соцсетям, мессенджерам и ютюбу: "РФ заблокировали любую возможность людей знать правду о происходящем и о нашем потенциале, который мы постепенно увеличиваем".

Президент призвал украинцев общаться с людьми на юге – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами: "Распространяйте там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы о них помним и за них мы боремся".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, 6 июля в Харькове российским ракетным ударом был разрушен педуниверситет.

Этот удар повредил памятник украинскому философу Григорию Сковороде.

Темы: Зеленскийоружиевойна
Главное сегодня

Джонсон подал в отставку с поста лидера партии, но пока останется премьером

СССР на щите "Родины-матери": в Дії стартует новый опрос

Турция отпустила корабль с зерном из оккупированного Бердянска, МИД вызвал посла

На острове Змеиный снова реет флаг Украины – видео

Правительство Джонсона покинул еще один министр, в общей сложности ушли около 50 чиновников.

фотоВ Переяславе демонтировали памятник «воссоединения» с Россией

Все новости...
В российской Думе намекнули США на возможность возвращения Аляски
ISW: Минобороны РФ впервые за 133 дня умолчало о "достижениях"
Россияне пытаются выбить ложь о Редисе и Калине – азовец, вернувшийся из плена
"Обострение путлера": РФ хочет обсудить "неонацизм" на Совбезе ООН – Кислица
Последние новости
14:59
Зачистка острова Змеиный: защитники уничтожили около 30 единиц вражеской техники
14:52
Нардеп Ковалев помогал оккупантам вывозить зерно и соль – Венедиктова
14:41
Елена Зеленская появилась на обложке "Time" со своей историей
14:34
Джонсон подал в отставку с поста лидера партии, но пока останется премьером
14:25
Кремль об отставке Джонсона: мы его не любим, он нас тоже
14:05
"Шанс для бюджета": Зеленского призвали легализовать порнографическую деятельность в Украине
14:03
Оккупанты ударили по центру Краматорска, есть жертвы – мэр
14:01
Семь руководителей банков, обслуживающих российскую "оборонку", до сих пор не под санкциями
13:55
Министр обороны Великобритании – главный фаворит на место Джонсона
13:41
В Херсоне оккупанты сжигают тела, чтобы скрыть потери – разведка
Все новости...