Луганская область не оккупирована на 100% - глава ОВА
Среда, 6 июля 2022, 23:13
Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай уверяет, что территория Луганской области не оккупирована российскими войсками полностью.
Источник: Гайдай в своем Telegram
Прямая речь: "А собирались взять Киев за три дня. За более чем четыре месяца россияне прошли всего 30 км Луганщины.
Луганская область на 100% не оккупирована. Продолжаются бои в окрестностях области. Орки продолжают нести потери".
Детали: По данным Гайдая, россияне будут развивать наступление на Бахмут и Славянск.
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