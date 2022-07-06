Луганская область не оккупирована на 100% - глава ОВА

карта военных действий на востоке Украины на 4 июля. Институт изучения войны

Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай уверяет, что территория Луганской области не оккупирована российскими войсками полностью.

Источник: Гайдай в своем Telegram

Прямая речь: "А собирались взять Киев за три дня. За более чем четыре месяца россияне прошли всего 30 км Луганщины.

Луганская область на 100% не оккупирована. Продолжаются бои в окрестностях области. Орки продолжают нести потери".

Детали: По данным Гайдая, россияне будут развивать наступление на Бахмут и Славянск.