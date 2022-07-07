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ISW: Минобороны РФ впервые за 133 дня умолчало о "достижениях"

Анастасия КалатурЧетверг, 7 июля 2022, 04:16
ISW: Минобороны РФ впервые за 133 дня умолчало о достижениях
ФОТО: GETTY

Минобороны РФ ежедневно заявляло о территориальных "произведениях" с 24 февраля, но 6 июля, впервые за 133 дня войны, не было никаких заявлений или оценок - это свидетельствует о том, что россияне взяли "оперативную паузу".

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Минобороны РФ не заявляло о захвате каких-либо новых территорий или передвижении сухопутных войск с момента окружения Лисичанска 3 июля.

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Отмечается, что в то же время 6 июля российские войска все же провели ограниченные и безуспешные наземные атаки по всем направлениям. Такие попытки согласовываются с российской оперативной паузой, не имеющей в виду и не требующей полного прекращения активных боевых действий. Российские силы, скорее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить необходимую боевую мощь. Сообщается, что в это время Кремль готовит российскую экономику к затяжной войне в Украине.

Российские войска вели наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска, продолжали продвигаться к западу в направлении Северска от границы Луганской и Донецкой областей. Также россияне пытались наступать на Бахмут с юга, совершили ограниченные наземные атаки к северу от Харькова.

Российские войска провели неудачный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

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Также ISW пишет, что российские войска могут формировать новую воинскую часть в Мулино Нижегородской области.

Темы: войнаРосcия
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