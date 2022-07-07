Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW: Минобороны РФ впервые за 133 дня умолчало о "достижениях"

Анастасия КалатурЧетверг, 7 июля 2022, 04:16
ФОТО: GETTY

Минобороны РФ ежедневно заявляло о территориальных "произведениях" с 24 февраля, но 6 июля, впервые за 133 дня войны, не было никаких заявлений или оценок - это свидетельствует о том, что россияне взяли "оперативную паузу".

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Минобороны РФ не заявляло о захвате каких-либо новых территорий или передвижении сухопутных войск с момента окружения Лисичанска 3 июля.

Отмечается, что в то же время 6 июля российские войска все же провели ограниченные и безуспешные наземные атаки по всем направлениям. Такие попытки согласовываются с российской оперативной паузой, не имеющей в виду и не требующей полного прекращения активных боевых действий. Российские силы, скорее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить необходимую боевую мощь. Сообщается, что в это время Кремль готовит российскую экономику к затяжной войне в Украине.

Российские войска вели наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска, продолжали продвигаться к западу в направлении Северска от границы Луганской и Донецкой областей. Также россияне пытались наступать на Бахмут с юга, совершили ограниченные наземные атаки к северу от Харькова.

Российские войска провели неудачный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

Также ISW пишет, что российские войска могут формировать новую воинскую часть в Мулино Нижегородской области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcия
Главное сегодня

В Беларуси уже прямо угрожают напасть на Польшу в случае "провокаций Запада"

Зеленский отреагировал на отставку Джонсона

Обновлено, видеоОккупанты ударили по центру Краматорска, есть жертвы – мэр

Елена Зеленская появилась на обложке "Time" со своей историей

Джонсон подал в отставку, но пока останется премьером

СССР на щите "Родины-матери": в Дії стартует новый опрос

Все новости...
война
Россияне ударили ракетами по Одесщине и Змеиному
Оккупанты убили 7 мирных жителей Донетчины за сутки
Днепропетровщина: Из-за обстрелов россиян обесточено село
Последние новости
17:18
Правительство отменило критический импорт товаров – нардеп
17:17
В Беларуси уже прямо угрожают напасть на Польшу в случае "провокаций Запада"
17:15
ФСБ убеждает военных Беларуси идти воевать в Украину при необходимости – Генштаб
17:13
Соучредитель Uklon: Водителей стало больше, чем до войны, а заказов – меньше
16:54
Верховная Рада может сменить министра соцполитики - источники
16:48
Более 70% российских неуправляемых снарядов не попадают в свои цели – Генштаб
16:46
Более тысячи украинских военных проходят подготовку в Британии - Генштаб
16:44
Рост акций и фунта: как британский рынок отреагировал на отставку Джонсона
16:30
Зеленский отреагировал на отставку Джонсона
16:19
В Ровенщине запретили фейерверки и поездки без глушителей
Все новости...