Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия уже потеряла 36 650 солдат и 3 797 боевых бронированных машин

Ирина БалачукЧетверг, 7 июля 2022, 09:14
Украинские защитники уничтожают оккупантов. Фото с Facebook Генштаба

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла около 150 военных, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и 3 БПЛА.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 650 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 602 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 797 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 815 (+3) ед,
  • РСЗО – 247 (+0) ед,
  • средств ПВО – 107 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3),
  • крылатых ракет – 155 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 665 (+17) ед,
  • специальной техники – 66 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойна
Главное сегодня

Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином

Канада готовит исключение из санкций для "Газпрома" вопреки предложениям Киева – источники

фото, видеоПутин на 134-й день войны решил "запугать" Украину: "Мы всерьез еще ничего не начинали"

фотоСпецоперация "Змеиный": ССО рассказали эксклюзивные подробности высадки на остров

ВСУ жестко подавили попытку наступления врага на Славянском направлении – сводка Генштаба

В Беларуси уже прямо угрожают напасть на Польшу в случае "провокаций Запада"

Все новости...
Росcия
Президенты Литвы и Польши едут на Сувалкский перешеек, место потенциального удара РФ
Глава МИД Германии: нельзя позволять РФ использовать встречу G20 в своих целях
Данилов: У России теперь есть силы атаковать только на одном направлении фронта
Последние новости
02:40
СМИ: Нового премьера Британии выберут в сентябре
02:00
Херсонщина: ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку, россияне сбежали
01:00
видеоЗеленский: Рожденный ползать не заберет даже Змеиный у тех, кому выпало летать
00:26
В ОП отреагировали на заявление Путина о "войне Запада до последнего украинца"
23:46
В Литве неожиданно состоялись воздушные учения, напугавшие местных жителей
23:38
Путин хочет приравнять боевиков ОРДЛО в статусе к военным РФ
23:18
Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином
22:58
Россияне обвиняют в "хлопках" на оккупированной Луганщине местное население – Гайдай
22:55
Неделя визового режима с РФ: ни один россиян подал документы - МИД
22:46
Румыния теперь может поставлять газ Молдове и Украине – премьер
Все новости...