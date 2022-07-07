Россия уже потеряла 36 650 солдат и 3 797 боевых бронированных машин
Четверг, 7 июля 2022, 09:14
Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла около 150 военных, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и 3 БПЛА.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 36 650 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 602 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 797 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 815 (+3) ед,
- РСЗО – 247 (+0) ед,
- средств ПВО – 107 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3),
- крылатых ракет – 155 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 665 (+17) ед,
- специальной техники – 66 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.