Оккупанты обстреляли Николаевщину: 18 раненых

18 человек получили ранения в результате российских обстрелов Николаевской области 6 июля.

Источник: глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь Замазеевой: "В общей сложности за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 18 человек.

Под удары попали населённые пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Первомайской, Куцурубской и Галицыновской общинах".

Детали: По словам главы облсовета, детей среди раненых нет.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Всего по состоянию на утро 7 июля в николаевских больницах находятся 294 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 103 пострадавших получили помощь амбулаторно.