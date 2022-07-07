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Оккупанты обстреляли Николаевщину: 18 раненых

Ирина БалачукЧетверг, 7 июля 2022, 11:14
Оккупанты обстреляли Николаевщину: 18 раненых
Фото ГСЧС с Telegram Замазеевой

18 человек получили ранения в результате российских обстрелов Николаевской области 6 июля.

Источник: глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь Замазеевой: "В общей сложности за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 18 человек.

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Под удары попали населённые пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Первомайской, Куцурубской и Галицыновской общинах".

Детали: По словам главы облсовета, детей среди раненых нет.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

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Всего по состоянию на утро 7 июля в николаевских больницах находятся 294 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 103 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Темы: Николаевская областьвойна
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